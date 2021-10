SG Herne 70 jetzt Vierter – SF Wanne behaupten die Spitze

Herne/Wanne-Eickel. Die Sportfreunde Wanne-Eickel gewinnen klar in Harpen und bleiben an der Spitze. Auch die SG Herne 70 bleibt erfolgreich mit dem Sieg in Linden.

Am Ende gewinnen die Sportfreunde Wanne-Eickel klar, und auch die SG Herne 70 setzt sich auswärts durch.

Sportfreunde Wanne-Eickel behaupten ihren Spitzenplatz

TuS Harpen – Sportfreunde Wanne-Eickel 1:6 (1:3). Die Sportfreunde behaupteten ihren Spitzenplatz in der Bezirksliga. Allerdings war Trainer Frank Conradi nicht ganz zufrieden: „In der ersten Halbzeit waren wir zeitweise nicht gut, ließen Torchancen aus und standen auch defensiv nicht so, wie ich es mir wünsche“.

Nach einem frühen Eigentor der Bochumer kassierten die Wanner den Ausgleich, ehe Vangelis Harder und Torjäger Dominik Hanemann vom Punkt für die etwas schmeichelhafte Halbzeitführung sorgten. Nach dem Wechsel lief es besser, die Sportfreunde kontrollierten die Partie und kamen zu ihren Toren. Trotzdem: „Der Sieg war nicht so deutlich, wie es das Resultat aussagt.“

Tore: 0:1 (12.) Eigentor, 1:1 (18.), 1:2 (28.) Harder, 1:3 (37.) Hanemann (Elfmeter), 1:4 (59.) Lasshab, 1:5 (79.) Hanemann, 1:6 (80.) Meinberg.

Sportfreunde: Klimczak; Lücke, Golicki (74. Meinberg), Musial (66. Tolios), Debski, Preßhoff, Harder, Lasshab (80. Ugolini), Moughli, Pelaez-Bacharidou (78. Kruckow), Hanemann.

SG Herne 70: „Es macht unglaublich viel Spaß mit den Jungs“

CSV SF Bochum-Linden – SG Herne 70 0:2 (0:0). „Es macht im Moment einfach unglaublich viel Spaß mit den Jungs“, freute sich 70-Coach Michele Di Bari nach dem 2:0-Auswärtserfolg in Bochum-Linden. In den ersten 45 Minuten neutralisierten sich beide Teams, in der zweiten Halbzeit waren die Gäste dann besser. „Wir hätten zwar vor der Pause schon treffen können, aber vor allem der Auftritt nach dem Seitenwechsel war wirklich überragend“, so Michele Di Bari weiter. Nach der Partie lobte der Coach vor allem seine sehr junge Defensive, die erneut ohne Gegentor blieb. „Das war schon sehr stark, was die Jungs da anbieten“, so der Trainer der SG Herne 70 abschließend.

Tore: 0:1 Keito (56.), 0:2 Abdallah (64.).

70: Heintze; Koymali, Matuszek, Serbetcioglu, Nguimba – Lübke, Abdallah (74. Pollesch), Kara, Satici (86. Luzha), Keito (84. Savas) – Derwish (84. Ostermann).

