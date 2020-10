Herne. Michele Di Bari kehrt an die Seitenlinie zurück: Beim VfB Annen steht das für ihn das erste Spiel als Trainer des Schlusslichts SG Herne 70 an.

VfB Annen - SG Herne 70 (So., 15 Uhr, Westfalenstraße, Witten). Zwei Trainingseinheiten hat die SG Herne 70 inzwischen mit ihrem neuen Trainer Michele Di Bari absolviert.

Am Sonntag steht sein Debüt an der Seitenlinie an.

SG Herne 70: Ohne Punkt und mit 22 Gegentoren am Tabellenende

Die SG muss zum VfB Annen (10.) und will dort versuchen, sich aus einer misslichen Lage zu befreien. Nach einem schwierigen Startprogramm mit hohen Niederlagen rangieren die Herner schließlich ohne Zähler und 22 Gegentoren am Ende der Bezirksliga-Tabelle.

Vor der Saison hätte di Bari den Gegner wohl auf Augenhöhe mit den Siebzigern gewähnt, doch in der aktuellen Situation bleibt dies eher abzuwarten.

Trainer Di Bari: „Wir werden sehen, dass wir an uns arbeiten“

Der neue Trainer schenkt dem Gegner aber aktuell auch kaum Aufmerksamkeit. „Wir haben selber genug Baustellen, da werde ich den Teufel tun, und mich um den Gegner kümmern“, sagt er.

„Wir werden sehen, dass wir an uns arbeiten.“ Fakt ist: Aufsteiger Annen hat aus den ersten vier Spielen immerhin fünf Punkte sammeln und so einiges fürs Selbstvertrauen im Kampf um den Klassenerhalt tun können.

Stammkeeper Patrick Rojek wird Herne 70 in Witten weiter verletzt fehlen. Endlich spielberechtigt sind hingegen zwei Talente, die bereits im Sommer an die Vödestraße gewechselt sind. Antonio Maio und Leon Düppe stehen den Siebzigern ab sofort zur Verfügung.

