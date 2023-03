„Schwerer Schlag“ für den Herner EV: Darum hört Linda auf

Hört auf: Björn Linda beendet seine Laufbahn. Nach dem Playoff-Aus war die Spielzeit 2022/23 seine letzte Saison für den Herner EV in der Eishockey-Oberliga.

Herne. Björn Linda wird nicht mehr im Tor des Oberligisten Herner EV stehen. Warum das dritte Playoff-Spiel in Deggendorf sein letztes Spiel war.

Nach 59 Spielen und dem Aus im Playoff-Achtelfinale gegen den Deggendorfer SC ist die Saison für den Herner EV beendet. Für Björn Linda, den Torhüter der Miners, hingegen endet seine Eishockey-Laufbahn.

Der 33-Jährige hat sich für seine Familie und für den Beruf entschieden, heißt es in der Mitteilung des Herner EV: „„Es ist eine Entscheidung, die mir natürlich sehr schwer fiel, aber am Ende eine Entscheidung für die Familie ist“, so Linda. Zudem wird er demnächst zum Beruf auch noch ein berufsbegleitendes Studium absolvieren.

Björn Linda stand die vergangenen viereinhalb Jahre im Tor des Herner EV

Um alles unter einen Hut zu bekommen, so Linda, müsste sein Tag dann 40 Stunden haben: „Ich würde meinen eigenen sportlichen Ansprüchen aber auch nicht mehr gerecht werden.“

Die vergangenen viereinhalb Jahre hat Björn Linda im Tor des Herner EV gestanden. Aus dem Nachwuchs der Düsseldorfer EG war er zur Saison 2009/2010 nach Herne gewechselt, kehrte 2018 wieder an den Gysenberg zurück: „Ich habe meine Profi-Karriere 2009 in Herne begonnen und beende sie auch hier. Ich kenne hier alles und jeden. Ich kenne jeden Ehrenamtler beim Vornamen. Jeder ist freundlich, jeder lächelt, wenn man sich sieht. Es ist der richtige Ort, um aufzuhören“, wird Linda zitiert.

Der HEV, teilt der Club mit, müsse einen „schweren Schlag“ verkraften. Geschäftsführer Jürgen Schubert erklärt: „„Björn ist ein absolut professioneller und zuverlässiger Sportler und ein toller Mensch. Er hat hier in beständiger Regelmäßigkeit überdimensional gute Leistungen gebracht. Björn wird immer einer von uns bleiben und ist am Gysenberg jederzeit ganz herzlich willkommen.“

Linda war in den Spielzeiten seit 2018 ein starker Rückhalt für das Herner Team. Allerdings hätten auch einige kleinere Verletzungen in dieser Zeit zur Entscheidung beigetragen: „Für mich ist es wichtig, dass ich aus freien Stücken aufhöre und mir niemand sagt, ich wäre nicht mehr gut genug“, so Linda.

