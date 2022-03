Schlussspurt in der Hauptrunde: Die Spiele des Herner EV

Marcus Marsall, am Puck, spielt am Sonntag, 13.02.2022, in Herne für den Herner EV. In der Oberliga spielte der Herner EV gegen den Krefelder EV 81. Foto: Rainer Raffalski / FUNKE Foto Services

Herne. Freitag spielt der Herner EV nicht, Sonntag wollen die Miners Hamburg empfangen. Und: Der DEB hat sich zum Thema Abstieg festgelegt.

Dicht an dicht, wenn man auf den Quotienten schaut, biegen die Herner EV Miners und die Crocodiles Hamburg in die Schlussphase der Hauptrunde in der Eishockey-Oberliga Nord ein. Von „Zielgerade“ lässt sich schwerlich sprechen nach den diversen Ausfällen der vergangenen Wochen und Monate.

Herner EV und Crocodiles Hamburg haben je 44 Partien gespielt

Ursprünglich sollte die Hauptrunde am kommenden Wochenende, am Sonntag, 6. März, enden, aber es gibt noch eine weitere Woche lang die Möglichkeit, Partien auszutragen.

HEV und Crocodiles Hamburg haben jeweils 44 Partien gespielt, die Herner liegen mit einem Punkteschnitt von 1,886 knapp vor den Hamburgern (1,841), die am vorigen Sonntag überraschend mit 2:4 beim Krefelder EV 81 verloren haben. Der direkte Vergleich zwischen den beiden Rivalen steht am Sonntag in Herne an, um 18 Uhr wollen die Miners die Crocodiles empfangen.

Freitagspartie in Tilburg ist abgesagt

So ist es geplant. Denn die Freitagspartie bei den Tilburg Trappers hat der HEV am Mittwoch abgesagt. Zuletzt waren zahlreiche Spieler mit dem Coronavirus infiziert – doch erst bis zu diesem kommenden Freitag sollten sich fast alle freitesten können.

„Für Freitag hätten wir eine Kaderstärke von acht Feldspielern und zwei Torhütern. Das reicht natürlich nicht aus“, so HEV-Trainer Danny Albrecht.

Die vorigen Spiele des Herner EV

Für Sonntag hoffen die Herner auf 15 Feldspieler und zwei Goalies. Allerdings müssen bis dahin alle Spieler das „Return-To-Play“-Protokoll des Deutschen Eishockey-Bundes für ihre Rückkehr aufs Eis durchführen. Die Sportler können wieder an den Spielbetrieb herangeführt werden, wenn sich jeweils bei einem Ergometer-Test, einem EKG und einem großen Blutbild keine Auffälligkeiten ergeben.

Aber auch wenn 15 Spieler auf dem Spielbericht am Sonntag stehen sollten, so Danny Albrecht, bedeute das nicht, dass sie alle auch wieder zu hundert Prozent einsatzfähig seien: „Wir werden sie langsam aufbauen und die Eiszeit ganz vorsichtig verteilen.“

Noch drei Hauptrundenspiele in der nächsten Woche

Nach diesem Wochenende stehen in der Woche darauf wieder drei Spiele auf dem Plan. Mittwoch, 9. März, ist die Partie bei der EG Diez-Limburg angesetzt, Freitag, 11. März, steht das Derby bei den Moskitos Essen an und Sonntag, 13. März, ein Heimspiel gegen die TecArt Black Dragons.

Anschließend stehen die Pre-Playoffs und dann die Playoffs an. Der Abstieg aus den Oberligen Nord und Süd wird auch zum Ende dieser Saison 2021/22 ausgesetzt, hat der Deutsche Eishockey-Bund entschieden.

Abstiegsrunden im Norden und Süden entfallen

Nicht nur „nach eingehender Prüfung der aktuellen Lage“, sondern auch „nach Rücksprache mit den beteiligten Clubs in den Oberligen, den Landesverbänden, deren Spielbetrieb davon betroffen ist.“ So teilt der DEB auf seiner Homepage mit: „Wichtigste Gründe hierfür sind die bereits jetzt wettbewerbsverzerrten Tabellenbilder und die Gefahren einer weiteren Verschlechterung der ökonomischen Situation mancher Oberligisten.“

Die Abstiegsrunden im Norden und Süden entfallen also. Der Aufstieg in die DEL2 ist aber möglich und wird wie gewohnt über die Playoffs entschieden.

