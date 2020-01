Schalke schnappt sich Riesentalent vom HC Westfalia Herne

Die Oberliga-Handballer des FC Schalke 04 präsentieren ihren ersten Zugang für die kommende Saison. Oskar Kostuj ist zwar erst 19 Jahre alt, aber er muss verdammt gut sein, davon sind sie auch in Gelsenkirchen überzeugt.

Weil er einer ist, von dem Stephan Krebietke, der ehemalige Nationalspieler und sein Trainer beim HC Westfalia Herne, schon im Dezember 2018 einmal gesagt hat, dass „er ein guter Junge ist, der es Richtung 3. Liga, vielleicht sogar 2. Bundesliga schaffen kann“.

2018/2019 wichtiger Teil des Herner A-Jugend-Bundesligateams

Schalkes Trainer Sebastian Hosenfelder kann für 2020/21 mit einem Riesentalent auf der Rückraum-Mitte-Position planen, das bislang noch nie ein anderes als das Herner Trikot getragen hat und dort in der Saison 2018/19 ein sehr wichtiger Teil der großartigen Bundesliga-A-Jugend gewesen ist.

„Das war schon mein erfolgreichstes Jahr“, sagt Oskar Kostuj, der damals bereits zu den Herner Landesliga-Männern gehört hat – in beiden Fällen mit Stephan Krebietke als Coach.

Schalkes Trainer Sebastian Hosenfelder ist begeistert

Sein nächster Trainer ist jedenfalls begeistert. „Wir freuen uns, dass so ein großes Talent aus der Region zu uns stößt“, sagt Schalkes Sebastian Hosenfelder.

Seinen Wechsel wird Oskar Kostuj, der mit den Hernern aktuell zwei Punkte hinter Spitzenreiter RSV Altenbögge-Bönen liegt und sich gerne als Verbandsliga-Aufsteiger Richtung Schürenkamp verabschieden würde, aber eher bescheiden vollziehen – und nicht unbedingt als Riesentalent oder gar schon toller Spieler.

„Ich komme aus der Landesliga. Da kann ich keine großen Ansprüche stellen“

Obwohl in der neuen Saison Thorben Kirsch bekanntlich weg und die zentrale Rückraum-Position nicht mehr wirklich besetzt sein wird.

„Ich komme aus der Landesliga“, sagt Oskar Kostuj, der an der Ruhr-Uni Sport studiert. „Da kann ich keine großen Ansprüche stellen. Ich werde versuchen, mich im Training zu empfehlen, und hoffe, dass ich spiele. Mal schauen.“

Keine Sorgen um Schalkes Klassenerhalt in der Oberliga

Dass er in der kommenden Saison tatsächlich ein Oberliga-Trikot tragen wird, steht für Oskar Kostuj, der ursprünglich Linksaußen war und als B-Jugendlicher Rückraum-Mitte-Spieler geworden ist, eigentlich fest.

Um den Klassenerhalt seines neuen Teams macht er sich jedenfalls keine großen Sorgen. „Ich habe jetzt ein paar Spiele gesehen, und das war zuletzt sehr gut“, sagt er. „Es sieht nicht schlecht aus.“

Klar: Der HC Westfalia Herne hätte Oskar Kostuj gerne auch für die nächste Saison an sich gebunden.

Den nächsten Schritt machen

„Die Herner waren nicht erfreut“, sagt er. „Aber da ist auch niemand, der mir das wirklich übel nimmt.“ Schließlich muss er ja, um Stephan Krebietke auf dessen Worte festzunageln, auf dem Weg in die 3. oder gar 2. Liga den nächsten Schritt machen.

Oskar Kostuj geht es auf Schalke, in der Handball-Viertklassigkeit, vor allem erst einmal darum, „mich in einer neuen Mannschaft zu beweisen und in einem neuen Umfeld zurechtzufinden. Ich bin ja noch nie aus Herne weggekommen.“ Oskar Kostuj will durch diesen Trikot-Tausch vor allem eines erreichen, er will sich weiterentwickeln.

Und dabei hofft er, dass er sich in seiner neuen Mannschaft von dem einen oder anderen Handballer auch etwas abschauen kann.

„Ich will als Spieler ein bisschen erwachsener werden“, sagt er, der 19-Jährige, dessen Markenzeichen das Stirnband ist. „Seit der A-Jugend“, sagt er. „Weil die Haare zu lang waren.“