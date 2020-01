SC Westfalia Herne sucht noch Verstärkung

Das nächste Testspielwochenende steht an für die heimischen Fußballer. Oberligist SC Westfalia Herne richtet seine Blicke bei laufendem Insolvenzverfahren und vielen Änderungen im Kader zum Jahreswechsel über den Platz hinaus.

So sagt Tim Eibold, der Sportliche Leiter, zwar: „Wir sind gut aufgestellt.“ Doch sind die Herner noch auf der Suche nach Verstärkungen, die aber wiederum ins Budget für die Rückrunde passen müssen.

„Summe X“ nicht überschreiten

„Wir haben unseren Etat ja für die Rückrunde abgespeckt und passen auf, dass wir Summe X pro Monat nicht überschreiten“, so Eibold.

Deshalb wird es auch nichts mit einem beabsichtigten Wechsel vom Mohamed El-Bouazzati (früher Borussia Dortmund), der zuletzt bei Türkspor Augsburg gespielt hat. Für ihn, so Eibold, wäre eine Ablösesummer fällig: „Wir haben deshalb von einer Verpflichtung Abstand genommen.“

Gesucht wird ein Spieler für die Innenverteidigung

Gesucht werde vor allem noch ein Spieler, der in der Innenverteidigung eingesetzt werden könne, dazu vielleicht auch noch als rechter Außenverteidiger oder als Sechser.

Eine Option für die Abwehr kommt zu dieser Wintervorbereitung aus eigenen Reihen.

Henry Haferkorn plagte sich in der Hinrunde mit Verletzungen herum, hat sich aber zuletzt in den Vordergrund trainiert. Tim Eibold: „Kicken kann der Junge.“

Eibold: „Haben einen guten Kader beisammen“

Insgesamt, so Eibold, habe die Westfalia bislang einen guten Kader beisammen – was vor allem in der ersten Halbzeit beim Testspiel am vergangenen Wochenende beim Regionalligisten SV Bergisch Gladbach 09 (2:2) zu sehen gewesen sei.

Von den Spielern, die die Westfalia verlassen, seien die Wechsel von Enes Schick (zum Regionalligisten TuS Haltern) und Michael Smykacz (zum Oberligisten SV Schermbeck) noch nicht endgültig abgeschlossen, sagt Tim Eibold.

Kein Wiedersehen mit Kai Hatano am Samstag

Ein Wiedersehen mit Kai Hatano, der für den Niederrhein-Oberligisten SV Straelen schon in dessen Testspiel beim Landesligisten Teutonia St. Tönis (3:7) schon gespielt hat, wird es am Samstag nicht geben. Straelen habe terminliche Gründe angegeben, sagt Tim Eibold.

So testet die Westfalia an diesem Samstag zunächst gegen den SV Sodingen. Auch weitere überkreisliche heimische Mannschaften kicken am Wochenende.

Westfalia testet gegen Westfalenligisten Sodingen und Wickede

Der SC Westfalia Herne freue sich auf zwei interessante Testspiele, sagt Tim Eibold. Samstag (Anstoß 12 Uhr) ist im im Stadion am Schloss zunächst Westfalenligist SV Sodingen zu Gast. Das Team um Trainer Ersan Kaya hat den Vergleich am Donnerstag beim A-Kreisligisten VfB Börnig mit 6:1 gewonnen durch Tore von Neuzugang Ridvan Avci (2), Hasan Akkan, Serdar Yigit, Sebastian Freyni und Tugrul Aydin bei einem Börniger Gegentreffer zum zwischenzeitlichen 1:4 durch Daniel Gola.

Sonntag (15 Uhr, Stadion am Schloss) spielt die Westfalia dann gegen den Westfalenligisten BV Westfalia Wickede.

Landesligist SpVgg Horsthausen ist ebenfalls Sonntag um 15 Uhr im Sportzentrum Gastgeber fürs Testspiel gegen den SV Sodingen.

DSC Wanne empfängt auf Kunstrasen den Oberligisten SC Wiedenbrück

Der Westfalenliga-Zweite DSC Wanne-Eickel ist ebenfalls in seine Testspielreihe eingestiegen und hat Donnerstag beim Niederrhein-Oberligisten FC Kray mit 1:3 verloren -- in einem Spiel, in dem beide Teams zum zweiten Durchgang viel wechselten. Der DSC, mit einigen Nachwuchsspielern im Aufgebot, lag zur Pause mit 0:1 zurück. Rene Michen konnte in der 53. Minute das zwischenzeitliche 1:2 für den DSC erzielen.

Die Wanne-Eickeler testen an diesem Sonntag auf eigenem Platz gegen einen weiteren Oberligisten: ab 15 Uhr ist auf dem Kunstrasenplatz neben der Mondpalastarena der Westfalen-Tabellenführer SC Wiedenbrück zu Gast.

Weitere Freundschaftsspiele der überkreislichen heimischen Teams am Wochenende: DSC Wanne-Eickel II/Kreisliga A - SG Herne 70/Bezirksliga (Sonntag 13 Uhr), Sportfreunde Wanne-Eickel/Bezirksliga - SV Zweckel/Bezirksliga (Sonntag 15 Uhr), VfB Börnig/Kreisliga A - SV Wanne 11/Landesliga (Sonntag 15.30 Uhr).