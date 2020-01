SC Westfalia Herne: Remis und Niederlage in den ersten Tests

Der umformierte Fußball-Oberligist SC Westfalia Herne hat seine ersten Freundschaftsspiele bestritten und spielte 2:2 beim Regionalligisten SV Bergisch Gladbach 09, 0:2 hieß es gegen Westfalenligist TuS 05 Sinsen.

Das erste Freundschaftsspiel dieser Wintervorbereitung des SC Westfalia Herne war noch keine 24 Stunden her, da schwärmte der Sportliche Leiter Tim Eibold immer noch von besonders einem neuen Spieler: Go Buk Seo, Neuzugang der Westfalia vom SV Straelen.

Go Buk Seo überzeugt am Samstag nicht nur als Torschütze

Beim 2:2 beim Regionalliga-18. SV Bergisch Gladbach 09 jedenfalls überzeugte Seo nicht nur als Torschütze (für die Westfalia traf außerdem Darius Stawski), sagte Eibold.

Im Testspiel gegen den Westfalenligisten TuS 05 Sinsen zeigte Seo in einer Szene der ersten Halbzeit schon mal einen feinen Fuß bei einem in den Laufweg von Darius Stawski gehobenen Ball.

Schwere Beine nach harter Trainingsarbeit und dem Samstagspiel

Aber die Westfalia wollte, so Trainer Christian Knappmann, aus den Testspielen auch Erkenntnisse der bisherigen harten Arbeit dieser ersten anderthalb Trainingswochen erkennen. Eine dürfte lauten: harte Arbeit macht erst mal schwere Beine.

Das merkte man den Hernern an, die in der ersten Halbzeit bis auf Torhüter Lukas Jacob, Marvin Kühn und Nick Jünemann ausschließlich Spieler auf dem Platz hatten, die tags zuvor in Bergisch Gladbach durchgespielt hatten.

„In der ersten Halbzeit war es schwer, weil alle Neunziger vom Samstag begonnen haben“, so Christian Knappmann. In der zweiten Halbzeit sei dann von den Gastspielern nicht viel Qualität zu sehen gewesen.

TuS 05 Sinsen trifft per Konter zur Führung

So lagen die Gastgeber zur Halbzeit erst mal zurück, nachdem Sinsen einen Konter durch Leonard Onofaro zum 1:0 (13.) an Westfalia-Torhüter Lukas Jacob vorbeigebracht hatte.

In der Viererkette hatte Knappmann in diesem Spiel die erste Halbzeit lang Maurice Kühn aufgeboten, der wegen seiner Rückenprobleme zunächst mal Stand-by-Spieler sein soll. Wieder im Training nach langen Verletzungen sind Caspar Biebersdorf und Qlirim Gashi.

Lob für die A-Jugendspieler Ömer Koc und Mohamed Yassine

Zur zweiten Halbzeit des Spiels gegen Sinsen wechselte die Westfalia wie schon am Vortag durch, diesmal auch mit Gastspielern. Dauerhaft empfehlen konnten sich die Gäste im Westfalia-Trikot aber kaum. Stattdessen gab’s ein Lob von Trainer Christian Knappmann für die A-Jugendlichen Ömer Koc und Mohamed Yassine.

Zu den Spielern, die Knappmann in Halbzeit zwei besser kannte, gehörte auch Suat Bas, der mal als Profi in der Türkei (Ankaragücü, 2009/10) und in Schweden (Assyriska FF/2010) gespielt hatte und in den vergangenen Jahren aus beruflichen Gründen sportlich kürzer trat. Knappmann stellte den Mittelstürmer, der im Laufe der zweiten Halbzeit eingewechselt wurde, als „Kumpel von mir“ vor.

SV Sodingen trifft sechsmal in Rotthausen

Ebenfalls im ersten Testeinsatz an diesem Wochenende war Westfalenligist SV Sodingen. Beim A-Kreisligisten SSV/FCA Rotthausen gewann das Team um Trainer Ersan Kaya mit 6:1 (1:0).

Zur Pausenführung hatte Tugrul Aydin getroffen, in Halbzeit zwei war dann zweimal Thomas Hildwein, der Sodinger Neuzugang vom DSC Wanne-Eickel, erfolgreich sowie Bastian Kniza, Sebastian Greyni und Julian Kaminski.

Testspielsiege auch für Horsthausen und SV Wanne 11

Zwei Testspielsiege ohne Gegentor hat Landesligist SpVgg Horsthausen eingefahren. Gegen den Westfalenligisten DJK TuS Hordel hieß es zunächst am Freitag 4:0 durch Tore von Diyar Dilek (2), Steven Schulz und Marcel Schönherr. 2:0 gewann die SpVgg dann am Sonntag beim A-Kreisligisten FC Castrop-Rauxel. Torschützen waren hier Ozan Balci und Steven Schulz.

Eine klare Sache war auch die Partie des Landesligisten SV Wanne 11 gegen das Bezirksligateam von SW Wattenscheid. Zum 4:1 der Wanner trafen Abdel-Latif Boudhan (2), Stefan Maiwald und Ali Al Hussein.

Auch die heimischen Bezirksligisten waren am Ball. Die Sportfreunde Wanne-Eickel unterlagen beim Landesligisten Westfalia Gemen. Ebenfalls bei einem klassenhören Team spielte die SG Herne 70, unterlag beim FC Frohlinde (Landesliga) mit 0:4.