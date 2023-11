Saisonstart: Das nehmen sich die Teams aus Herne/Wanne vor

Herne/Wanne-Eickel. In den höchsten Tennis-Ligen Westfalens geht es an diesem Wochenende erstmals um Punkte in der Halle. Das sind die Aussichten der Herner Teams.

Aufschlag frei zur Hallensaison im Westfälischen Tennis-Verband. Wenn es an diesem Wochenende in den höchsten Ligen wieder um Spiel, Satz und Sieg geht, sind auch die heimischen Clubs prominent vertreten.

In der offenen Herrenklasse geht der TC Parkhaus Wanne-Eickel sogar als Titelverteidiger ins Rennen. Nach einem extrem erfolgreichen Jahr, das der Winter-Westfalenmeister im Sommer mit dem Aufstieg in die Regionalliga krönte, sind die Ziele diesmal weniger ambitioniert. „Es wäre vermessen, von Titelverteidigung zu reden. Wir wollen unsere Heimspiele gewinnen und drin bleiben“, betont Robert Sibbel, der 2. Vorsitzende.

Marcel Zielinski will sich in der Weltrangliste weiter verbessern

Denn nicht immer kann der TCP auf den kompletten Kader der letzten Hallenrunde zurückgreifen. Zwar zieht auch Marcel Zielinski (DTB 39) wieder für seinen Heimatverein die Saiten auf, nachdem er im Sommer dem TC Iserlohn zum Aufstieg in die 2. Bundesliga verholfen hat. Doch der 23-Jährige setzt andere Prioritäten, will sich von Weltranglistenplatz 702 weiter verbessern. Er ist ebenso wie Yan Sabanin derzeit auf der Tour unterwegs und fehlt am Samstag, wenn der TCP zum Auftakt in Iserlohn antritt.

So werden Maximilian Özcelik und Philipp Sibbel an die oberen Positionen rutschen. Zwar stehen für den Notfall etliche weitere Namen auf dem Papier, aber vielleicht werden mit Eric Drathen, dem 17-jährigen Neuzugang vom TC Südpark Bochum, und dem noch zwei Jahre jüngeren Fabio Felsner zwei ehrgeizige Talente in Iserlohn ihr Westfalenliga-Debüt geben. Mit Luka Tesanovic, Igor Khoroshilov oder Jonas Henneke bilden sie auch den Stamm der Reserve, die der Verbandsliga angehört und am Sonntag um 16 Uhr mit einem Heimspiel gegen BW Soest startet.

Westfalenliga der Frauen: TCP Wanne-Eickel und TC Grün-Weiß Herne im Siebener-Feld

Bei den Damen ist Herne/Wanne-Eickel sogar doppelt in der höchsten Spielklasse vertreten. Neben dem TC Parkhaus gehört auch der TC Grün-Weiß Herne dem illustren Siebener-Feld an, das ab Samstag um die Westfalenmeisterschaft spielt. Für beide Teams geht es aber zunächst um den Klassenerhalt. Und das ist schwer genug, warten mit Union Münster (2. Bundesliga), TC Deuten und BW Halle (Regionalliga) doch drei Konkurrenten, die im Sommer auf noch höherem Niveau spielen.

Während der TCP auf die Klasse und Routine von Mareike Köhler, Valerie Skyba oder Daniela Löchter setzt, schickt der TC Grün-Weiß ein ganz junges Team ins Rennen. Neuzugang Leandra Nizetic wird mit Lea Fojcik, Leticia Solakov, Tuana Öztürk und Kapitänin Jana Hecking den Kern des Teams bilden, und vielleicht darf ja auch die 14-jährige Zara Comia mal ganz oben reinschnuppern.

Altersklassen: Drei Wanner Teams wollen eine gute Rolle spielen

Mit kaum weniger Ehrgeiz als die Aktiven in den offenen Klassen greifen auch die Tennisspielerinnen und -spieler in den Altersklassen zum Schläger. Auf Kreis- und Bezirksebene haben schon erste Begegnungen stattgefunden, in den beiden höchsten Ligen stehen am Wochenende die ersten Matches auf dem Plan. Auch drei Seniorenteams des TC Parkhaus Wanne-Eickel wollen dabei eine gute Rolle spielen.

Als Titelverteidigerinnen zählen die Damen 50 von der Reichsstraße auch in diesem Winter wieder zu den heißen Anwärtern auf die Westfalenmeisterschaft. Es ist kaum ein Gegner in Sicht, der einen qualitativ wie quantitativ so starken Kader aufbieten kann wie der TC Parkhaus. Könnerinnen wie Katja Kostuj, Wencke Fleischmann, Kristina Wagener oder Sabine Faber, die sich im Sommer auch in der Regionalliga mehr als achtbar schlugen, sind weiterhin an Bord. Da Auftaktgegner RW Bochum-Werne zurückgezogen hat, starten die Eickelerinnen erst am 18. November mit einem Heimspiel gegen den THC Münster ins Unternehmen Titelverteidigung.

TC Parkhaus: Herren 40 treffen auf Widersacher aus Bundesliga-Jahren

Dagegen müssen die Herren 40 ihre erste Prüfung in der Westfalenliga bereits an diesem Samstag bestehen. Um 15 Uhr tritt das Team um Frank Ehlert, Mariusz Zielinski, Timo Jogwer und Tobias Wessel beim TC Eintracht Dortmund an. Das Wiedersehen mit etlichen Widersachern aus früheren Herren-30-Bundesligajahren wird einen ersten Hinweis darauf geben, ob der TCP in diesem Winter um den Titel mitspielen kann.

Solche Ambitionen haben die Herren 50 in der Verbandsliga eher nicht. Da ein Verein ihrer Fünfergruppe bereits zurückgezogen hat, tragen sie erst am 2. Dezember in Paderborn ihr erstes Punktspiel aus.

