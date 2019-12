Herne. Die Weihnachtspause kommt den Landes- und Bezirksligateams der Ruhrpott Baskets Herne ungelegen. Sie haben derzeit einen beeindruckenden Lauf.

Ruhrpott Baskets Herne setzen ihre Erfolgsserien fort

Mit deutlichen Siegen verabschieden sich die Ruhrpott Baskets Herne in die Weihnachtspause. Sowohl die erste, als auch die zweite Mannschaft hat derzeit einen Lauf – und feiert Erfolge in Serie.

Landesliga Damen: Ruhrpott Baskets Herne - SV Eintracht Erle 53:31 (34:17). Mit dem sechsten Sieg in Folge gehen die Ruhrpott Baskets als Tabellenzweiter, punktgleich mit Spitzenreiter Herner TC III, in die Weihnachtspause. Mit Anna-Lena Beckmann, Franziska Gertz, Katharina Holtkamp, Kim Huyeng und Constanze Przybyl in der Starting Five legten die Baskets direkt los wie die Feuerwehr.

Nach vier Minuten lagen sie 8:0 vorn, zur ersten Viertelpause hieß es beruhigend 20:9. In der Folge ergab sich ein unverändertes Bild. Herne verteidigte weiter hart aber fair, so dass die Gäste nur selten zu guten Abschlüssen kamen. Und es wurde deutlich, dass Erle das Tempo von Herne nicht mitgehen konnte. Nach einem kurzen Hänger im dritten Durchgang, konnte Herne einen weiteren, in der zweiten Halbzeit allerdings eher glanzlosen Sieg feiern.

Viertel: 20:9, 14:8, 8:11, 11:3

RBH: Holtkamp (18), Gertz (8), Lorke (8), Przybyl (6), Beckmann (4), Tews (4), Heinz (3), Huyeng (1), Nerowski (1), La. Hader.

Bezirksliga Damen: Ruhrpott Baskets Herne II - SV Fortuna Hagen 67:43 (31:20). Auch für die Bezirksliga-Damen kommt die Weihnachtspause zur falschen Zeit: Nach fünf Auftaktniederlagen eilt die RBH-Reserve nun seit Wochen von Sieg zu Sieg.

Gegen den SV Fortuna Hagen setzten sich die Hernerinnen deutlich mit 67:43 durch. Bis zur elften Minute war die Partie der Tabellennachbarn ausgeglichen (15:14), dann sorgte eine Herner 12:0-Serie für die Vorentscheidung.

Viertel: 13:12, 18:8, 20:11, 16:12

RBH II: Hauke (11), La. Hader (10), Hoffmann (10), Dach (8), Huyeng (8), Moschner (6), Höper (4), M. Przybyl (4), Roesler (4), Klosek (2), Gockel.