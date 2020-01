Herne. Max Jakoby und Walter Erfmeier gehören zu den ältesten Aktiven beim Verein Herner Kegler und vereinen Ehrgeiz mit dem Spaß am Sport.

Routinierte Garde des VHK Herne ist immer noch aktiv dabei

Zusammen eine Stunde und knapp 70 Kilometer. Und das ist nur der Hinweg. Doch Max Jakoby und Walter Erfmeier nehmen diese Strecke noch immer gerne auf sich. Nicht mehr so oft wie früher. Aber immer noch oft genug.

Jakoby (77) und Erfmeier (80) gehören zu den ältesten Aktiven, die für den Verein Herner Kegler (VHK) an den Start gehen.

Noch vor fünf Jahren hat Walter Erfmeier in der ersten Mannschaft ausgeholfen. Ganz bierernst nimmt er wie Max Jacoby den Sport aber nicht mehr. Foto: Dietmar Wäsche / FUNKE Foto Services

Jakoby kommt aus Selm, Erfmeier aus Lünen. Die Fahrten zu Training und Heimwettkämpfen nehmen beide, trotz ihres Alters, immer noch gerne auf sich. Auch wenn es mit den Jahren nicht einfacher wird.

Unterschiedliche Wege zum VHK

Obwohl einigermaßen in einer Altersklasse, ist die Keglervergangenheit der beiden doch ziemlich unterschiedlich. Jakoby ist erst mit 53 in einen Verein eingetreten und spielt seit zehn Jahren unter dem Dach des VHK.

Erfmeier war bereits 1965 an der Gründung eines Vereins in Lünen beteiligt, hat seine sportliche Heimat in Herne seit 1986. Davor hatte er bereits viele andere Sportarten ausprobiert.

„Als Schüler habe ich Wasserball gespielt, bin Langstrecke gelaufen und habe Fußball gespielt“, erinnert sich Erfmeier. Ein kurzer Wegbegleiter: der ebenfalls in Lünen aufgewachsene Timo Konietzka. Doch dann rückte für ihn doch das Kegeln sportlich in den Mittelpunkt.

Hobbyspieler und alter Hase

Während Erfmeier in der Vergangenheit bei Turnieren oft im Tableau zu finden war, ist Jakoby mehr der Hobbyspieler und ist dies eigentlich bis heute geblieben. „Entweder ich spiele am Sonntag oder gehe dienstags zum Training. Beides geht nicht“, erklärt er.

Wer von den beiden der bessere Spieler sei? Jakobys Finger deutet schnell auf Erfmeier, der ein bisschen schmunzeln muss. Noch mit 75 hat er in der ersten Mannschaft ausgeholfen. „872 Holz hat er da geschafft“, assistiert Reinhold Hahn, Sprecher des VHK, mit den Zahlen.

Diese Ergebnisse erreicht Erfmeier nur noch selten, nimmt das aber mit Humor: „Ich habe lieber ein schlechtes Ergebnis auf dem Zettel als einen schwarzen Rand um meinen Namen in der Zeitung“. Bierernst nehmen beide den Sport offenbar nicht mehr.

Ehrgeiz und Spaß ergänzen sich

Doch der Ehrgeiz ist geblieben. „Natürlich möchte man eine gute Runde spielen. Absteigen oder verlieren will man in keinem Fall“, da sind sich beide einig. Doch neben dem Sport stehen auch andere Dinge. „Es geht nicht nur ums Kegeln. Es ist viel mehr die Vereinszugehörigkeit, das Zusammensein und die körperliche Betätigung“, auch in diesem Punkt stimmen beide überein.

„Der Spaß an der Freude“ hält beide im Verein und fit. Ob sie zu den extrovertierteren Spielern gehören würden, sich mal richtig aufregen? Wieder ein Kopfschütteln und Erfmeier sagt: „Wie Jürgen Klopp gesagt hat: I am the normal one“. Dann lacht er.

Die Kugeln nehmen Jakoby und Erfmeier dann nur für das Foto in die Hand. Es ist Jahreseinstandsfeier des VHK. Zusammensitzen, essen, garantiert übers Kegeln reden. Dann geht es wieder nach Hause. Nach Selm, nach Lünen. Bis zum nächsten Mal. In alter Frische.