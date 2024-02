Paukenschlag beim Herner EV: Stolikowski geht nach Saison

Herne Eishockey-Oberligist Herner EV und sein Trainer Tobias Stolikowski gehen nach Saisonende getrennte Wege. Das gab der Verein am Dienstagmittag bekannt.

Paukenschlag bei Eishockey-Oberligist Herner EV: Der aktuelle Tabellenneunte und sein Trainer Tobias Stolikowski lassen den gemeinsamen Vertrag am Saisonende auslaufen. Das gab der Verein am Dienstagmittag bekannt.

Die Nachricht erschien auf der HEV-Homepage sowie in den Sozialen Netzwerken und war überschrieben mit dem Satz: „Der HEV und Tobias Stolikowski trennen sich zum Saisonende!“ Stolikowski hatte im November 2022 die Nachfolge von Danny Albrecht angetreten und das Team in die Playoffs geführt. In der Saison 2013/14 hatte der Düsseldorfer selbst für den HEV auf dem Eis gestanden.

„Es ist schade, dass er uns nun verlässt, aber die persönlichen Gründe sind absolut verständlich. Wir wünschen ihm alles Gute für die berufliche und private Zukunft. Er ist am Gysenberg immer willkommen“, sagte HEV-Geschäftsführer Jürgen Schubert. „Er hat sich als sehr zuverlässiger, treuer und loyaler Partner gezeigt. Wir bedanken uns von ganzem Herzen für seine Arbeit und die Unterstützung in einer schwierigen Zeit. Jetzt wollen wir bis zum Saisonende gemeinsam noch das Allerbeste herausholen“, so Schubert. Als Grund für die Trennung gibt der Verein „private Gründe“ des Trainers an, der zu seiner Familie in die Region Hannover zurückkehre.

„Ich bedanke mich von ganzem Herzen bei allen Mitarbeitenden des HEV und bei der Geschäftsführung für die Wertschätzung, die ich hier erfahren durfte. Ich habe mich sehr wohlgefühlt“, wird der Trainer selbst in der Vereinsnachrticht zitiert.

Co-Trainer Lars Gericke soll in dieser Funktion weitermachen und dabei mithelfen, den angestoßenen Umbruch bei den Miners weiterzuführen. Ab der kommenden Saison dann an der Seite eines neuen Cheftrainers.

