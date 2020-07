Oberliga Westfalen: Klares Ergebnis bei der Modus-Abstimmung

Flutlichtspiele en masse: In der Oberliga Westfalen sind viele englische Wochen angesetzt.

Westfalen. Der Modus der Oberliga Westfalen ist offiziell. Dazu hat der Fußball-Verband auch den Spielkalender veröffentlicht, mit vielen englischen Wochen.

Es ist nach dem jüngsten Video-Staffeltag keine große Überraschung mehr – aber jetzt ist es offiziell: Eine Folge des Saisonabbruchs wegen der Corona-Pandemie ist ein Mammutprogramm. Die 21 Mannschaften der Fußball-Oberliga Westfalen spielen eine „normale“ Saison mit Hin- und Rückrunde. Das bedeutet 40 Spieltage und reichlich englische Wochen für Mannschaften wie Westfalia Herne, die SG Wattenscheid 09, den TuS Haltern oder die TSG Sprockhövel.

14 der 21 Clubs hatten sich schon am vergangenen Mittwoch für diese Lösung ausgesprochen, der Verband hatte allerdings eine weitere Möglichkeit mit einer Meister- und Abstiegsrunde (und entsprechend weniger Spielen) ins Gespräch gebracht, was bei einigen Verantwortlichen für Unverständnis gesorgt hatte. Bis zum Sonntag hatten die Vereine Zeit abzustimmen.

„Ambitionierter Wunsch“ – das sagen die Verantwortlichen des FLVW

Nur einer änderte seine Meinung: 13 von 21 Teams stimmten für das volle Programm, das für alle Vereine zwar mehr Heimspiele, besonders für die Teams in geographischer Randlage (Meinerzhagen, Kaan-Marienborn, Clarholz) weite Fahrten bedeutet.

„Es ist ein ambitionierter Wunsch einer Mehrheit der Oberliga-Vereine, dem wir nun mit der Termingestaltung nachkommen möchten“, sagen Manfred Schnieders (FLVW-Vizepräsident Amateurfußball) und Staffelleiter Reinhold Spohn in einer Mitteilung des Verbands.

Fünf englische Wochen in der Oberliga: Das sind die Termine

Die Saison beginnt am 6. September letzter Spieltag vor der (sehr kurzen) Winterpause ist der 20. Dezember. Schon am 31. Januar geht es in der Oberliga weiter.

Für alle anderen Teams startet das Fußballjahr 2021 am 14. Februar (17er/18er-Staffeln) oder am 28. Februar (15er/16er-Staffeln). Davor ist Zeit für Nachholspiele. Der letzte Spieltag für alle überkreislich spielenden Mannschaften ist für den 20. Juni angesetzt.

Für die Oberligisten sind fünf Wochenspieltage im September und Oktober angesetzt (24. September, 1. Oktober, 29. Oktober). Im Frühjahr finden englische Wochen am 1. März und 22. April statt, dazu sind sowohl an Gründonnerstag (1. April) als auch an Ostermontag volle Spieltage angesetzt. Dazu können natürlich noch Nachholspieltage kommen.

