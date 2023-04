Neuzugang des Herner EV kommt mit Vorschusslorbeeren

Herne. Mit Erik Keresztury hat der Herner EV einen weiteren Spieler unter Vertrag genommen. Bei seinem bisherigen Klub genießt er ein hohes Ansehen.

Der Herner Eissportverein hat nach Ondrej Nedved einen weiteren Spieler verpflichtet. Stürmer Erik Keresztury wechselt vom DEL2-Team der Eisbären Regensburg an den Gysenberg und wird mit der Rückennummer 21 auflaufen.

Der gebürtige Kölner besitzt auch den ungarischen Pass, hat für dieses Land alle U-Nationalmannschaften durchlaufen und wurde im Nachwuchs der Düsseldorfer EG ausgebildet. Nach zwei Spielzeiten für MAC Budapest wechselte er 2018/2019 nach Regensburg und war fünf Spielzeiten für die Eisbären im Einsatz.

In dieser Zeit gab es auch die ersten Berührungspunkte mit dem Herner EV. Keresztury stand in allen drei Begegnungen des Playoff-Achtelfinals 2019 auf dem Eis und auch in den beiden Vorbereitungsspielen 2019/2020 war er mit an Bord. Nach einem ersten Austausch mit Tobias Stolikowski war ihm schnell klar, dass er seine Karriere nun am Gysenberg fortsetzen möchte: „Wir haben unsere Vorstellungen ausgetauscht und sind direkt auf einen Nenner gekommen. Ich möchte beim Neuaufbau der Mannschaft mithelfen und erfolgreich sein“, sagt die neue Nummer 21 der Miners.

Weitere Berichte zum Herner EV

Für den HEV-Coach ist Keresztury ein ganz wichtiger Baustein für den neuen Kader: „Er legt eine sehr professionelle Einstellung an den Tag. Er ist ein absoluter Leader, der in der Crunchtime vorangeht und in den wichtigen Momenten alles für sein Team gibt“, sagt Tobias Stolikowski. „Genau diesen Spielertyp haben wir gesucht und sind sehr glücklich, dass sich Erik für unseren Weg entschieden hat.“

Aus Regensburg hört man nur lobende Worte über Erik Keresztury: „Wir werden seine Leidenschaft und seinen Einsatz auf dem Eis sehr vermissen“, sagt Geschäftsführer Christian Sommer. Der 26-Jährige erzielte unter anderem den ersten Treffer der Regensburger DEL2-Geschichte.

WAZ-Lokalsport aus Herne und Wanne-Eickel im Netz

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herne Wanne-Eickel