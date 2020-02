Wanne-Eickel. Frank Conradi und Robert Ayensu-Ayisi treten die Nachfolge von Marco Jedlicka und Jens Wolf als Trainer der Sportfreunde Wanne-Eickel an.

Die Nachfolge auf der Trainerposition bei Fußball-Bezirksligist Sportfreunde Wanne-Eickel ist geklärt.

Der Verein gab bekannt, dass Frank Conradi im Sommer an die Wilhelmstraße wechselt und dort gemeinsam mit U19-Trainer Robert Ayensu-Ayisi das neue Gespann bildet.

Marco Jedlicka und Jens Wolf gehen zum Ende der Saison

Das aktuell tätige Duo, Marco Jedlicka und Jens Wolf, hatte bereits seinen Abschied zum Ende der Saison angekündigt. In der Zweitvertretung bleibt indessen in der neuen Spielzeit alles beim Alten.

Mit Frank Conradi haben die Wanner einen Trainer gefunden, der das in dieser Saison gestartete Jugendkonzept des Vereins übernehmen und weiter entwickeln will.

Auch Frank Conradi kommt aus dem überkreislichen Fußball nach Wanne-Eickel

„Es ist ja bekannt, dass er auch gerne mit jungen Leuten arbeitet. Er ist ein Fachmann und von unserem Konzept überzeugt“, so Thomas Presshoff, Sportlicher Leiter der Sportfreunde, über den neuen Chefcoach.

Wie schon Jedlicka, stößt auch Conradi aus dem überkreislichen Fußball nach Wanne-Eickel.

Er trainiert seit einigen Jahren Gelsenkirchens Landesligist Viktoria Resse und führte diesen zwischenzeitlich von der Bezirks- bis in die Westfalenliga.

Aufmerksamkeit gilt vor allem dem aktuellen Abstiegskampf

„Wenn er das bei uns auch schafft, wären wir natürlich nicht böse“, so Thomas Presshoff mit Augenzwinkern.

Nach der geklärten Personalie gilt die Aufmerksamkeit aber zunächst wieder dem aktuellen Abstiegskampf.

Presshoff: „Unser Hauptaugenmerk liegt natürlich auf dem Klassenerhalt. Denn was helfen uns all die Planungen, wenn wir hinterher absteigen?“

Konstanz auch in der Zweitvertretung

Dabei schätzt man die Arbeit des aktuellen Gespanns und auch die vorhandene Qualität im Kader. „Marco und Paule machen einen tollen Job“, so der sportliche Leiter, „auch die Gegner fragen uns regelmäßig, warum wir bloß in der Tabelle so weit unten stehen.“

Mit Robert Ayensu-Ayisi wird Frank Conradi ein erfahrener Wanner Sportfreund zur Seite stehen. Aktuell betreut dieser bereits die U19 des Vereins und steht daher mit der eigenen Jugend schon in ganz engem Kontakt.

Konstanz legt man bei den Sportfreunden zudem auch in der Zweitvertretung an den Tag. Denn mit Marc Wellnitz und Calogero Cavaleri haben beide B-Lizenz-Inhaber ihr Engagement in der Kreisliga-A-Vertretung bereits über das Saisonende hinaus verlängert.