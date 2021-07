Fussball - Oberliga Westfalen Neuer Spielplan da: Herne - Wattenscheid am zweiten Spieltag

Ruhrgebiet. Die Oberliga-Saison beginnt am letzten Augustwochenende für Westfalia Herne, Wattenscheid 09 und TSG Sprockhövel. Der Spielplan ist da.

Der Spielplan für die nächste Saison in der Fußball-Oberliga Westfalen ist veröffentlicht. Angesetzt ist der erste Spieltag für Sonntag, 29. August. Mit Heimspielen beginnt die Spielzeit für die SG Wattenscheid 09 (gegen den RSV Meinerzhagen) und die TSG Sprockhövel (gegen SC Preußen Münster II). Westfalia Herne startet mit einem Auswärtsspiel beim SV Schermbeck.

Bereits am zweiten Spieltag steht das Ruhrgebietsderby an zwischen Westfalia Herne und der SG Wattenscheid 09 (Sonntag, 5. September, 15.15 Uhr). Die TSG Sprockhövel spielt in Ostwestfalen beim SC Paderborn 07 II.

Die nächste Oberliga-Saison wird erstmals mit einer Hinrunde und anschließenden Playoffs (Auf-/Abstiegsrunde) ausgespielt. Dafür einigten sich Verband und Vereine zuletzt auf einen geänderten Modus. Die Spiele der Auf- und Abstiegsrunde sollen so angesetzt werden, dass alle Mannschaften auf die selbe Zahl an Heim- und Auswärtsspielen kommen.

