Neue Corona-Regeln: Das gilt ab Freitag für den Sport in NRW

Ruhrgebiet. In der Corona-Schutzverordnung des Landes NRW treten am Freitag neue Regelungen in Kraft. Wichtig ist vor allem, dass die 3G-Regel wieder gilt.

Für Kinder und Jugendliche bis einschließlich 17 Jahren fallen Zugangsbeschränkungen (3G, 2G, 2G-plus) ganz weg, so die Mitteilung des Landes NRW.

Darüber hinaus gilt ab Freitag, 4. März, auch im Sport im Freien und in geschlossenen Räumen die 3G-Regel. Damit sind dann nicht geimpfte Amateursportler nicht mehr vom Trainings- und Wettkampfbetrieb ausgeschlossen, wenn sie einen gültigen negativen Coronatest vorweisen können.

„Basisschutz-Maßnahmen wie Maskenpflicht, Abstandsgebot und Hygieneregeln bleiben bestehen“, so das Land NRW.

Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann wird so zitiert: „Mit den Öffnungen, die uns die weiterhin positive Entwicklung gerade in unseren Krankenhäusern erlaubt, gehen wir einen großen Schritt in Richtung Normalität. Besonders wichtig ist mir, dass wir explizit festlegen, dass Kinder und Jugendliche, die in den letzten zwei Jahren besonders unter den Einschränkungen gelitten haben, von den Einschränkungen befreit sind und schon ab sofort wieder ohne Einschränkungen und Kontrollen am gesellschaftlichen und sozialen Leben teilhaben können.“

Allerdings blickt Laumann zum Thema Geimpft/Ungeimpft auch so voraus: „So wie die Beschränkungen für Ungeimpfte jetzt als letztes fallen, werden sie als erstes wiedereingeführt werden müssen, falls sich das Infektionsgeschehen wieder kritisch entwickeln sollte.“

