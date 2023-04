Nedved kommt: Das ist der erste Neuzugang des Herner EV

Erster Neuzugang des Herner EV für die neue Saison in der Eishockey-Oberliga Nord: Ondrej Nedved (re.), hier in einem Spiel der Füchse Duisburg gegen die Moskitos Essen im Dezember.

Herne. Die Herner EV Miners melden ihren ersten Neuzugang zur neuen Saison. Welche Rolle Verteidiger Ondrej Nedved spielen soll.

Während die Eishockey-Saison mit den Finalserien in den DEB-Ligen auf die Zielgerade einbiegt, lüften die Vereine nach und nach das Geheimnis, mit welchem Kader sie in die nächste Saison gehen wollen. Auch der Herner EV hat jetzt seinen ersten Neuzugang bekannt gegeben.

Der heißt Ondrej Nedved, wechselt vom Oberliga-Konkurrenten EV Duisburg zum Gysenberg und soll dort die Defensive verstärken. Der Abwehrspieler ist gebürtiger Tscheche, besitzt aber auch einen deutschen Pass.

Herner EV: Duisburger Leistungsträger kommt

Hierzulande war der 30-Jährige außer bei den Füchsen auch in Höchstadt und Landsberg aktiv und spielte dazwischen insgesamt vier Jahre in der Alps Hockey League – eine länderübergreifende Spielklasse, an der neben österreichischen auch slowenische und italienische Vereine teilnehmen.

In Duisburg zählte der Rechtsschütze zu den Leistungsträgern. Mit elf Toren und 23 Vorlagen war Nedved fünftbester Scorer des Aufsteigers und hatte damit großen Anteil am Erreichen der Pre-Playoffs.

Über seinen neuen Verein hat er viel Gutes gehört: „Mir hat das Konzept von Tobias Stolikowski gefallen. Er baut eine gute Mannschaft auf. Er hasst Niederlagen, genauso wie ich. Damit hat er mich fast gezwungen, in Herne zu unterschreiben. Ich freue mich auf die Fans und auf die Organisation. Es läuft in Herne alles professionell und auf einem hohen Niveau ab.“

Der Cheftrainer der Miners verspricht sich einiges von seinem Neuzugang: „Ondrej ist einer unser Wunschspieler in der Verteidigung und ein Vorbild an Einsatz und Kampfeswillen. Dazu hilft er aber auch dem Offensivspiel mit seinem guten Schuss. Er probiert jede Scheibe zum Tor zu bringen und wird so unsere Philosophie perfekt unterstützen und unserem Team weiterhelfen.“

