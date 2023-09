Nach gutem Testauftakt – was jetzt auf den Herner EV wartet

Herne. Der Herner EV trifft am zweiten Testspiel-Wochenende auf die Tilburg Trappers und die Eisadler Dortmund. Tilburg sollte dem HEV etwas voraussein.

Auch am zweiten Testspielwochenende des Herner EV ist ein Topteam der Oberliga Nord zu Gast in der heimischen Hannibal-Arena. An diesem Freitag geht es dort um 20 Uhr gegen den mehrfachen Oberligameister Tilburg Trappers, am Sonntag spielen die Miners um 19 Uhr beim Viertligisten Eisadler Dortmund.

Aus HEV-Sicht verlief der Vorbereitungsauftakt mit dem Doppeltest gegen den Nordmeister Hannover Scorpions trotz zweier Niederlagen insgesamt positiv. Die Mannschaft von Chefcoach Tobias Stolikowski zeigte Kampfgeist, Laufbereitschaft und viel individuelles Können, auch wenn das Herner Trainerteam natürlich noch viele Stellschrauben feinjustieren muss.

Herner EV mit viel versprechendem Auftakt

Jedenfalls lieferten die Miners den Scorpions beim 3:4 am Gysenberg eine ausgeglichene Partie, ehe den Grün-Weiß-Roten beim 4:8 im Rückspiel in der Wedemark zur Mitte des zweiten Drittels die Kräfte schwanden. Auf einen angriffslustigen Gegner müssen sich die Herner Akteure auch an diesem Freitag einstellen.

Tobias Stolikowski, Trainer des Herner EV.

Der dürfte auch um einiges besser eingespielt sein als der HEV nach seinem radikalen personellen Umbruch in diesem Sommer. In Tilburg setzt man dagegen seit Jahren auf Kontinuität, nur zwei Zu- und zwei Abgänge gaben die Niederländer um Trainer Doug Mason bisher bekannt.

Ehemalige Herner stehen nicht im Trappers-Kader. Im Gegensatz zu Dortmund, wo einige bekannte Gesichter, auch aus dem HEV-Nachwuchs, zu finden sind. Gespielt wird im Eissportzentrum an der Strobelallee nahe Westfalenhalle und Westfalenstadion. In der vergangenen Regionalliga-Saison scheiterten die Eisadler in den Pre-Playoffs an den Lauterbacher Luchsen.

