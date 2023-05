Fussball - Westfalenliga Nach Abstieg: So geht Westfalia Herne in die letzten Spiele

Herne. Westfalia Herne steht als Absteiger fest, spielt am Sonntag in Holzwickede. Die Planungen für die neue Saison laufen auf Hochtouren.

Nach dem feststehenden Abstieg in die Landesliga ist der SCW am Sonntag zu Gast beim Holzwickeder Sport Club. Im Hintergrund arbeitet der Verein bereits am Kader für die neue Spielzeit.

Holzwickeder Sport Club - Westfalia Herne (15 Uhr, Montanhydraulik Stadion, Holzwickede). Während für Westfalia Herne seit dem letzten Wochenende der Abstieg in die Landesliga feststeht, will der Holzwickeder Sport Club am Sonntagnachmittag letzte Zweifel über den Verbleib in der Westfalenliga ausräumen.

Der HSC steht zwar auf einem guten sechsten Tabellenplatz, doch der Vorsprung auf den ersten Abstiegsrang, den derzeit der DSC Wanne-Eickel belegt, beträgt drei Spieltage vor Saisonende nur sieben Punkte.

Westfalia Hernes Planungen laufen auf Hochtouren

Dass für den SCW, nach dem 1:4 beim Aufstiegskandidaten Türksport Dortmund, der Abstieg feststand, war für die Verantwortlichen letztendlich keine Überraschung mehr: „Der Schmerz nach diesem Spiel sitzt nicht so tief, wir sind ja nicht wegen dieser Partie abgestiegen. Das ist ein Prozess gewesen, bei dem die Leute im Verein, die Jungs und auch meine Wenigkeit auf der mentalen Ebene auch in den Wochen vorher gelitten haben“, erklärt Hayrettin Celik offen.

Im Hintergrund laufen die Planungen für die kommende Landesliga-Saison bereits auf Hochtouren. Vom Hombrucher SV wechselt Marvin Schuster, aktuell Tabellendritter der Torjägerliste in der Landesliga-Gruppe drei, ans Schloss Strünkede. Er soll Simon Struck ersetzen, der mit 14 Treffern mit Abstand bester Torschütze der Westfalia ist. Der 19-jährige wird sich einem Oberligisten anschließen.

Ebenfalls nicht mehr nach Herne zurückkehren wird Daniel Dudek. Der Keeper kehrt nach seiner Leihe zur SG Wattenscheid 09 zurück. „Die Mannschaft, die wir in den letzten Spielen gesehen haben, wird sich zur nächsten Saison verändern. Einige Spieler haben sich aber schon früh im Winter zum Verein bekannt. Wir werden uns punktuell verstärken, um die Fehler zu minimieren, die wir dieses Jahr in der Defensive und der Chancenverwertung gezeigt haben“, sagt „Henry“ Celik.

