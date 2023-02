Mit Fotostrecke: SV Wanne 11 bleibt auf der Siegerstraße

Wanne schlägt Brackel

Can Haki Polat, am Ball, spielt am Sonntag, 26.02.2023, in Herne für den SV Wanne 11. In der Landesliga gewann der SV Wanne 11 gegen den SV Brackel 06 mit 3:1. Foto: Rainer Raffalski / FUNKE Foto Services

