Mit Fotostrecke: So springt der JC Koriouchi auf Platz drei

JC Koriouchi Gelsenkirchen gegen Judo-Team Hannover

Markus van Dijk von JC Koriouchi gegen Roger Seewer von Hannover in der Gewichtsklasse -90Kg.Judo 2. Bundesliga JC Koriouchi Gelsenkirchen (rot) gegen Judo-Team Hannover (schwarz) am Samstag den 03. Juni 2023 in der Sporthalle Gesamtschule Berger Feld in Gelsenkirchen Foto : Frank Oppitz / FUNKE Foto Services

