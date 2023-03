Mit Fotostrecke: So gibt der Herner EV auch Spiel zwei ab

Miners verlieren auch das zweite Playoff-Spiel

Elvijs Biezais, am Puck, spielt am Sonntag, 19.03.2023, in Herne für den Herner EV. In den Oberliga-Playoffs spielten die Herner EV Miners gegen den Deggendorfer SC. Foto: Rainer Raffalski / FUNKE Foto Services

Foto: Rainer Raffalski / FUNKE Foto Services