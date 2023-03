Mit Fotostrecke: Sensation bei der Herner Sportgala

Herne/Wanne-Eickel. Bei der Fritz’ Sportgala werden die Hernes erfolgreiche Sportler geehrt. Wahl zur „Mannschaft des Jahres 2022“ hält die große Überraschung bereit.

Nach zuletzt 2019 zog die Herner Sportlerehrung wieder zurück an ihre alte Wirkungsstätte: In den großen Saal des Kulturzentrums. Zum ersten Mal nun mit Kirmespferd „Fritz“, der in sportlichem Outfit pfiffiges Maskottchen und gleichzeitig Namensgeber der neuen „Fritz‘ Sportgala“ geworden war. Und auch sonst gab es etliche Neuerungen im Programmablauf der Traditionsveranstaltung der Stadt Herne.

So übernahm etwa Peter Großmann, bekannt aus ARD-Morgenmagazin und Sport im Westen, die Moderation von Ruhrgebiets- und Sportgala-Urgestein Werner Hansch. Die 46 geehrten und mit Bronze, Silber und Gold dekorierten Sportler des Jahres 2022 sowie die Ehrungen für besondere Verdienste um den Sport wurden indessen bereits vor der eigentlichen Gala-Show ausgezeichnet. Hierdurch wurde das Showprogramm gegenüber Vorjahren deutlich gestrafft und war bereits in gut 90 Minuten ins Ziel gebracht.

Herne: Sonderpreis des OB für besondere Leistungen

Die große Bühne blieb selbstverständlich trotzdem nicht leer. Oberbürgermeister Frank Dudda verlieh „seinen“ Sonderpreis OB für besondere Leistungen von Sportlern, die entweder nicht in Herne wohnen oder nicht für einen Herner Verein erfolgreich waren. Etwa die Camus-Brüder Carl David und Jan Patrick, die mit dem Team der Ruhr-Uni Bochum Deutscher Hochschulmeister auf der Fechtplanche geworden waren.

Burkhard Ladewig (TV Wanne) und Roland Jensen (Taekwon-Do Verein Wanne) schafften es 2022 in die Taekwon-do-Hall-of-Fame und Hannah Peters (USC Bochum) zu Platz fünf bei den Olympischen Spielen der Gehörlosen in Brasilien. Annika Hilkmann (Remscheider SV) als Team-Worldcup-Siegerin im Sportkegeln und Nadine Schulze (VfL Bochum) als Tanz-Weltmeisterin im Discofox rundeten diese Kategorie ab.

Überraschungen: „Ehrenpreis Stadtsportbund Herne“ und „Mannschaft des Jahres“

Zwei Überraschungen warteten schließlich in den beiden weiteren obligatorischen und bis zum Abend geheim gehaltenen Kategorien „Ehrenpreis Stadtsportbund Herne“ und Wahl zur Mannschaft des Jahres. Vor allem Letztere hatte es in sich. Den SSB-Ehrenpreissieger für das Jahr 2022 verkündete Vorsitzender des Stadtsportbund Herne und Laudator, Hans Peter Karpinski: Es ist Willi Rausch, Ehrenvorsitzender des Vereins Herner Kegler und bis heute Vorstand Bauwesen im Stadtsportbund. Bei der Wahl zur Mannschaft des Jahres, die sich je zur Hälfte aus Stimmen eines Online-Bürgervotings sowie der Abstimmung einer Sport-Fachjury zusammensetzte, konnten sich am Ende weder Basketball noch Eishockey ganz vorne durchsetzen. Die Fußball-Vertreter schon gar nicht.

Für DBBL-Pokalsieger Herner TC reichte es immerhin noch zu Platz drei, das schwache Ergebnis im Online-Voting war hierfür ausschlaggebend. Davor platzierte sich ein jedoch stimmgleiches Duo, ebenfalls Premiere bei der Herner Sportlerehrung. Erstmals in der Historie teilen sich zwei Mannschaften den Titel „Mannschaft des Jahres“. Hatte man die Handball-Oberliga-Aufsteiger vom HC Westfalia Herne noch durchaus auf dem Schirm, waren die Darter von den Herner Desperados dann die große Sensation des Abends. Von der Jury zwar nur mit sechs von zehn Punkten bedacht, räumten die Desperados in der Bevölkerung zielsicher alle zehn Zähler ab.

Unterhaltsam aufgelockert haben den sportlichen Rückblick auf das Jahr 2022, neben der Band „Fiesta Poets“, diesmal Einrad-Artist Dustin Waree und die Disco-Dance-Combo von „Attacktion“.

Besondere Plakette der Stadt Herne

Verleihung der besonderen Plakette der Stadt Herne an Personen,

die besondere Verdienste um den Sport in der Stadt Herne erworben haben

Sylvia Brill (Verein Herner Kegler): 15 Jahre Vorsitzende von Viktoria Herne

Holger Herrmann (TV Wanne 1885): seit 1990 im Abteilungsvorstand Leichtathletik, seit 1991 Beisitzer im Vereinsvorstand. Mehr als 30 Jahre Kampfrichter mit Einsätzen bei Deutschen Meisterschaften, 25 Jahre Organisation- und Wettkampfbüro „Bahneröffnung“

Winfried Köhnicke (SC Constantin Herne-Mark): von 1989 bis 1999 Trainer, 1994 Kreispokalsieger, seit 1999 1. Vorsitzender des Vereins

Robert Prillwitz(Herner EV): seit Vereinsgründung 2007 Vorstandsmitglied, Engagement als Betreuer und Mannschaftsführer sowie als Ligenleiter des Landesverbands NRW in der U20. Aktuell 1. Vorsitzender des Vereins

Hans Peter Karpinski (Stadtsportbund Herne): ab 1980 Leiter von Freizeiten des SSB, von 2008 bis 2014 Vorsitzender der Sportjugend Herne, seit 2014 Vorsitzender des SSB Herne und damit Vertreter der Interessen des organisierten Sports gegenüber Politik, Verwaltung und Bürger*innen. Einer der besonderen Verdienste: die Fort-Schreibung des „Paktes für den Sport“

Michaela Feldenz (Baukauer TC): 2004 2. Kassiererin, 2005 1. Kassiererin, seit 2006 Geschäftsführung des Vereins

Sonderehrungen des Herner Oberbürgermeisters

Ruhr-Universität Bochum Carl David Camus und Jan Patrick Camus (TV Wanne 1885): 1. Platz bei den Deutschen Hochschul-Meisterschaften im Fechten, Senioren, Herren Säbel Team

Jan Patrick Camus (TV Wanne 1885): 1. Platz bei den Deutschen Hochschul-Meisterschaften im Fechten, Senioren, Herren Säbel Einzel

Burkhard Ladewig (Taekwon-Do Verein Wanne): Verleihung des „Lifetime Achievement Award“ Mitglied der „Official Taekwondo Hall of Fame“ auf Lebenszeit

Roland Jensen (Universitätssportclub Bochum Leichtathletik ): Aufnahme in die „Official Taekwondo Hall of Fame“

Hannah Peters (VfL Bochum): 5. Platz bei den Olympischen Spielen der Gehörlösen (Deaflympics) in der Leichtathletik, Siebenkampf

Nadine Schulze (Remscheider SV): 1. Platz bei den Weltmeisterschaften im Tanzsport, Discofox, Adult 2

Annika Hilkmann: 1. Platz beim World Cup im Sportkegeln, Damen Mannschaft A.

Herner Sportlerehrenplakette in Gold

Helga Reich (SC Wiking Herne): 1. Platz bei den Europameisterschaften im Schwimmen, Masters AK 85, 200 m Freistil (2022), 1. Platz bei den Europameisterschaften im Schwimmen, Masters AK 85, 400 m Freistil (2022), 1. Platz bei den Europameisterschaften im Schwimmen,Masters AK 85, 800 m Freistil (2022, 1. Platz bei den Deutschen Meisterschaften im Schwimmen, Masters AK 85, 400 m Freistil (2022), 1. Platz bei den Deutschen Meisterschaften im Schwimmen, Masters AK 85, 1500 m Freistil (2022)

Jörg Kasparek (TV Röhlinghausen): 1. Platz bei den Deutschen Meisterschaften im Gewichtheben, Kraftdreikampf, Senioren II, bis 93 kg

Susanne Wessel (BV Pool 2000 Herne): 2. Platz bei den Europameisterschaften im Billard, Ball, Ladies

Lukas Gers: 2. Platz bei den Weltmeisterschaften im Einradhockey

René Mischliwietz(Baukauer TC): Mannschaft.

Reinhold Hahn (Verein Herner Kegler): 1. Platz bei den Deutschen Meisterschaften im Sportkegeln , Herren C Einzel

Diana Stateczny (BC Herne-Stamm 1928): 2. Platz bei den Europameisterschaften im Billard, Snooker, LS 1, Damen, 1. Platz bei den Deutschen Meisterschaften im Billard, Snooker, LS 2, Damen

Sonja Vogt (TC Parkhaus): 1. Platz bei den Deutschen Meisterschaften im Tennis, AK 45, Einzel, Damen.

Maik Eckhardt (DSC Wanne-Eickel): 1. Platz bei den Deutschen Meisterschaften im Sportschießen, Kleinkaliber-Gewehr 3 x 20, Herren III, Einzel

Paul Westhoff (DSC Wanne-Eickel): 1. Platz bei den Deutschen Meisterschaften im Sportschießen, Kleinkaliber-Gewehr 100 m, Herren III, Einzel

DSC Wanne-Eickel Schießsport: 1. Platz bei den Deutschen Meisterschaften im Sportschießen, Zimmerstutzen, Herren III, Mannschaft mit Angelika Elsbecker, Rolf Söthe, und Ralf Haarmann

DSC Wanne-Eickel Schießsport: 1. Platz bei den Deutschen Meisterschaften im Sportschießen, Kleinkaliber-Gewehr 100 m Auflagem Senioren I mit Ralf Haarmann, Marion Skorzinski und Johannes Wieczorek

Marion Skorzinski (DSC Wanne-Eickel Schießsport): 1. Platz bei den Deutschen Meisterschaften im Sportschießen, Kleinkaliber-Gewehr 100 m Auflage, Seniorinnen I, Einzel.

Herner TC: 1. Platz DBBL-Pokal im Basketball, Damen. Zum Kader gehören: Laura Zolper, Sarah Polleros, Hedda Köhne, Melina Reich, Jule Groll, Katarzyna Trzeciak, Tayler Mingo, Sofia Pelander, Jelena Vucetic, Nicole Enabosi, Kristina Topuzovic, Veronika Remanarova, Aleksandra Makurat. Außerdem zeichneten sich Laura Zolper und Sarah Polleros aus durch internationale Auftritte in Basketball-Nationalmannschaften und bei 3x3-Events.

Herner Sportlerehrenplakette in Silber

Dieter Elsbecker (DSC Wanne-Eickel): 2. Platz bei den Deutschen Meisterschaften im Sportschießen, Kleinkaliber-Gewehr 3 x 20, Herren III, Mannschaft. Zur Mannschaft gehörten außerdem Maik Eckhardt und Paul Westhoff, die mit der Sportlerehrenplakette in Gold ausgezeichnet werden.

DSC Wanne-Eickel Sportschießen: 2. Platz bei den Deutschen Meisterschaften im Sportschießen, Luftgewehr, Herren IV mit Jürgen Jeskulke, Bernd Harbsmeyer und Uwe Linn.

Herner Sportlerehrenplakette in Bronze

Michael Pahsen (BSG Herne 1955): 2. Platz bei den Landesmeisterschaften im Sportkegeln, Herren Einzel, WK 4/2, Seniorenklasse

BSG Herne 1955 Sporkegeln: 2. Platz in der Landesliga der Damen mit Doris Penger, Ulrike Rathke, Sylvia Hilkmann, Bärbel Schweiger, Karin Dempel und Friederike Hönig(

Verein Herner Kegler: 3. Platz bei den Deutschen Meisterschaften im Sportkegeln, Herren B mit Wolfgang Gerhardus, Bernhard Pieper, Günter Draeger und Siegfried Sauk.





Zur Mannschaft gehört außerdem Reinhold Hahn, der mit der Sportlerehrenplakette in Gold ausgezeichnet wird. Wolfgang Gerhardus belegte bei den Westdeutschen Meisterschaften im Herren B Einzel den 2. Platz.

Gerd Grabosch(DSC Wanne-Eickel): 3. Platz bei den Deutschen Meisterschaften im Sportschießen, Luftgewehr Auflage, Senioren V, Einzel

Alexander Marchet (Herner TC): 3. Platz bei den Deutschen Meisterschaften im Fechten, Veteranen, Degen, Herren Einzel

Susanne Colletti (TV Wanne 1885): 3. Platz bei den Deutschen Meisterschaften im Taekwon-Do, Senioren, Damen A, Tul.

