Das Erstrundenspiel im Herner Fußball-Kreispokal zwischen ETuS Wanne und SV Holsterhausen wurde am Mittwoch noch wenige Stunden vor dem Anpfiff abgesetzt. Es blieben damit zwei Begegnungen am Abend. Vor allem das mit Spannung erwartete Süd-Derby hatte es in sich. Der dritte Herne Vertreter, BW Baukau, blieb chancenlos.

Herne-Süd wirft 70 raus: Kein Klassenunterschied zu sehen

BV Herne-Süd - SG Herne 70 6:3 (4:2). Formal besteht zwar ein Klassenunterschied zwischen beiden Mannschaften. Doch wie vorab erwartet, war davon auf dem Spielfeld nicht viel zu erkennen.

BV Herne Süd siegt 6-3 gegen SG Herne 70 BV Herne Süd siegt 6-3 gegen SG Herne 70 B. Serbetcioglu von SG Herne 70 am Ball, links, gegen Ahmed Yavuz von BV Herne-Süd. Am Mittwochabend findet die Kreispokal Rund 1 in der Saison 20/21 statt. Der BV Herne-Süd spielt in gelben Trikots, SG Herne 70 in grünen Trikots. Foto: Alexa Kuszlik / FUNKE Foto Services

BV Herne Süd siegt 6-3 gegen SG Herne 70 Links Sergen Kilic und rechts am Ball Argjent Luzha. Foto: Alexa Kuszlik / FUNKE Foto Services

BV Herne Süd siegt 6-3 gegen SG Herne 70 Der relativ neue SG Herne 70-Trainer Michele di Bari, rechts, verfolgt konzentriert das Spie, links im Hintergrund der Torwart-Trainer Ralf Ostermann. Foto: Alexa Kuszlik / FUNKE Foto Services

BV Herne Süd siegt 6-3 gegen SG Herne 70 Das Publikum verfolgt gebannt die Partie, bereits in der ersten Halbzeit fällt ein Tor nach dem anderen. Foto: Alexa Kuszlik / FUNKE Foto Services

BV Herne Süd siegt 6-3 gegen SG Herne 70 Die Menschen sind zahlreich zum Spiel erschienen, viele tragen trotz hohen Infektionszahlen keine Nase-Mund-Masken und stehen dicht beieinander. Foto: Alexa Kuszlik / FUNKE Foto Services

BV Herne Süd siegt 6-3 gegen SG Herne 70 Justin Ganschinietz links, gegen Salih Savas, rechts. Foto: Alexa Kuszlik / FUNKE Foto Services

BV Herne Süd siegt 6-3 gegen SG Herne 70 BV Herne-Süd Trainer Andreas van der Heusen gibt vom Spielfeldrand aus Anweisung. Foto: Alexa Kuszlik / FUNKE Foto Services

BV Herne Süd siegt 6-3 gegen SG Herne 70 Salih Savas, links, gegen Fouad Belhaj, rechts. Foto: Alexa Kuszlik / FUNKE Foto Services

BV Herne Süd siegt 6-3 gegen SG Herne 70 Justin Ganschinietz links, gegen Salih Savas. Foto: Alexa Kuszlik / FUNKE Foto Services

BV Herne Süd siegt 6-3 gegen SG Herne 70 BV Herne-Süd Trainer Andreas van der Heusen, links, bleibt ganz ruhig als ein Tor für sein Team fällt, sein Spieler Sergen Kilic hingegen rastet vor Freude förmlich aus. Foto: Alexa Kuszlik / FUNKE Foto Services

BV Herne Süd siegt 6-3 gegen SG Herne 70 Auch das restliche BV Herne-Süd-Team feiert jedes einzelne Tor. Foto: Alexa Kuszlik / FUNKE Foto Services

BV Herne Süd siegt 6-3 gegen SG Herne 70 Tobias Lübke am Ball, rechts, gegen Ahmed Yavuz, links. Foto: Alexa Kuszlik / FUNKE Foto Services

BV Herne Süd siegt 6-3 gegen SG Herne 70 Salih Savas, links, fallend in der Mitte Sergen Kilic und rechts René Winkler. Foto: Alexa Kuszlik / FUNKE Foto Services

BV Herne Süd siegt 6-3 gegen SG Herne 70 SG Herne 70-Kapitän M. Ostermann am Ball. Foto: Alexa Kuszlik / FUNKE Foto Services

BV Herne Süd siegt 6-3 gegen SG Herne 70 Justin Ganschinietz, links, gegen Salih Savas, rechts. Foto: Alexa Kuszlik / FUNKE Foto Services

BV Herne Süd siegt 6-3 gegen SG Herne 70 SG Herne 70-Spieler feiern ein Tor. Foto: Alexa Kuszlik / FUNKE Foto Services

BV Herne Süd siegt 6-3 gegen SG Herne 70 Der SG Herne 70 -Trainer Michele di Bari applaudiert, im Hintergrund der Torwart-Trainer Ralf Ostermann. Foto: Alexa Kuszlik / FUNKE Foto Services

BV Herne Süd siegt 6-3 gegen SG Herne 70 Der BV Herne-Süd Kapitän Tim Kosien, (2.v.re.), regt sich über eine Schiedsrichter-Entscheidung auf... Foto: Alexa Kuszlik / FUNKE Foto Services

BV Herne Süd siegt 6-3 gegen SG Herne 70 Doch der lässt sich wie üblich nicht beirren - weiter gehts. Foto: Alexa Kuszlik / FUNKE Foto Services

BV Herne Süd siegt 6-3 gegen SG Herne 70 Fouad Belhaj am Ball, links hinter ihm Argjent Luzha. Foto: Alexa Kuszlik / FUNKE Foto Services

BV Herne Süd siegt 6-3 gegen SG Herne 70 Der BV Herne-Süd Trainer Andreas van der Heusen freut sich über die Tore seines Teams. Foto: Alexa Kuszlik / FUNKE Foto Services

BV Herne Süd siegt 6-3 gegen SG Herne 70 Der BV Herne-Süd Spieler Sergen Kilic, links, und Justin Ganschinietz klatschen sich ab. Foto: Alexa Kuszlik / FUNKE Foto Services

BV Herne Süd siegt 6-3 gegen SG Herne 70 Der BV Herne-Süd siegt 6:3 gegen SG Herne 70, Fouad Belhaj, links, feiert mit seinen Teamkollegen, unter anderem Kapitän Tim Kosien, ganz rechts. Foto: Alexa Kuszlik / FUNKE Foto Services

Kreisligist Herne-Süd ging direkt entschlossen zur Sache, 70 machte Fehler, und so hieß es zur Halbzeit bereits 4:2 für die Gastgeber. Tim Kosien verwandelte noch in der Nachspielzeit von Hälfte eins einen Eckball direkt zum Halbzeitstand. Nach dem Seitenwechsel dann zeigten sich die klassenhöheren Siebziger verbessert, sie probierten noch einmal alles.

Und in der 86. Minute war es so weit, dass Marc Ostermann mit seinem Treffer zum 3:4-Anschluss letzte Hoffnung bei den Gästen weckte. Doch das große Aufbäumen war nicht mehr zu sehen. Süd hingegen hatte noch ausreichend im Tank um mit zwei weiteren Treffern selbst den Deckel auf einen guten eigenen Pokalabend zu legen.

Die SG Herne 70 ist damit raus aus dem Wettbewerb und kann sich seinem Abstiegskampf in der Bezirksliga widmen. Herne-Süd zeigte sich indessen von der Heimpleite am Sonntag gegen Marokko und dem Verlust der A-Liga-Tabellenführung gut erholt und steht verdient in der zweiten Runde.

Tore: 1:0 (9.) Eren, 1:1 (22.) Lübke, 2:1 (26./FE) Belhaj, 3:1 (29.) Yavuz, 3:2 (42.) Savas, 4:2 (45.) Kosien, 4:3 (86.) Ostermann, 5:3 (89./FE) Belhaj, 6:3 (90.) Dams.



Blau-Weiß Baukau hält nur 30 Minuten lang stand

BW Baukau - SF Habinghorst/Dingen 0:9 (0:3). Eine halbe Stunde lang konnte der Underdog den Gästen die Stirn bieten, dann fiel das erste Gegentor. Acht weitere folgten und das Aus Baukaus war besiegelt.

