Mit Fotostrecke: Erst Fehlstart, dann Triumph des Herner TC

Herner TC bezwingt die Engel aus Nördlingen

Stella Johnson, am Ball, spielt am Sonntag, 05.03.2023, in Herne für den Herner TC. In der DBBL spielte der Herner TC gegen die Eigner Angels Nördlingen. Foto: Rainer Raffalski / FUNKE Foto Services

Foto: Rainer Raffalski / FUNKE Foto Services