Mit Fotos: Wanne 11 startet mit einem Heimsieg in 2022

Wanne-Eickel. Der SV Wanne 11 wusste nicht, wo er steht – hat aber die erwartet harte Partie gegen den Erler SV gewonnen. Das Siegtor erzielt ein Rückkehrer.

Der SV Wanne 11 ist mit einem 2:1-Heimerfolg gegen den Erler Spielverein in das Pflichtspieljahr 2022 gestartet.

SV Wanne 11 erlebt die erwartet harte Partie

SV Wanne 11 – Erler Spielverein 2:1 (1:0). „Es war für uns die erwartet harte Partie. Wir wussten überhaupt nicht, wo wir stehen. Dafür haben es meine Jungs aber wirklich sehr gut gemacht“, war Franko Pepe nach dem Spiel zufrieden.

Der Wanne 11-Coach musste dabei unter anderem auf Steven Schulz, Amel Omerovic und Mustafa Kaya verzichten. Auf der Bank nahmen zwei A-Jugendspieler Platz und auch der langzeitverletzte Nils Kämper gab sein Comeback. Nach langer Pause stand Niclas Maiwald ebenfalls wieder auf dem Platz und musste direkt von Beginn an ran.

Fußball-Highlights vom Wochenende Fußball-Highlights vom Wochenende Es spielten mehrere Teams vom SC Westfalia Herne und dem SV Wanne 11, außerdem der DSC Wanne-Eickel und RSV Holthausen. Foto: Alexa Kuszlik / FUNKE Foto Services

Der spielende Co-Trainer Peter Adamek trifft in Stürmer-Manier

In Hälfte eins hatten die Gastgeber das Spiel absolut unter Kontrolle und gestatteten Erle in den ersten 45 Minuten keine richtige Torchance. Die Führung der Gastgeber resultierte aus einer Standardsituation. Florian Drews fing den zweiten Ball ab und brachte die Kugel noch mal in den Strafraum, wo der spielende Co-Trainer Peter Adamek in Stürmer-Manier das 1:0 erzielte.

Hakan Oeztürk hätte die Führung ausbauen können, traf kurz vor dem Seitenwechsel jedoch nur den Pfosten. „Wir haben es in der ersten Halbzeit wirklich sehr ordentlich gemacht“, war der Wanne 11-Coach nach der Partie zufrieden.

Niclas Maiwald trifft per Strafstoß zum Ausgleich

In Hälfte zwei merkte man seinem Team von Minute zu Minute mehr den Kräfteverschleiß an. Erle kam durch einen berechtigten Foulelfmeter zum Ausgleich, doch Wanne 11 zeigte Moral und spielte weiter nach vorne.

Nach einem Foul an Peter Adamek war es Niclas Maiwald, der bei seinem Comeback den Siegtreffer für die Gastgeber erzielte. Ebenfalls per Strafstoß. „Eine tolle Moral meiner Mannschaft“, so Franko Pepe abschließend. Bereits am Donnerstag geht es zu Hause gegen Viktoria Resse weiter.

Torschütze zu Wannes 1:0: Peter Adamek (re.). Foto: Alexa Kuszlik / FUNKE Foto Services

Tore: 1:0 Adamek (24.), 1:1 (63.), 2:1 N. Maiwald (81.).

SV 11: Kassen; Adamek (83. Kilic), Polat (46. Boudhan), Ennaji, Reimann – Hyna (77. Kämper), Närdemann, Toure (90. Ünsal), Oeztürk, N. Maiwald – Drews.