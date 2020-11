Reinhold Spohn, Staffelleiter der Fußball-Oberliga Westfalen hat es so gesagt: „Wir hängen derzeit alle am Tropf von Corona und Politik. “ Viel mehr als abwarten ist im Lockdown also nicht möglich – nur gewartet wird in der Corona-Pause beim Fußball- und Leichtathletikverband Westfalen aber nicht.

Corona-Pause: Verband bereitet sich sowohl auf Re-Start als auch weitere Pause vor

Stattdessen werden zur Lockdown-Halbzeit Mitte November verschiedene Szenarien vorbereitet. „Beides“, beantwortet FLVW-Vizepräsident Manfred Schnieders die Frage, ob man von einem Re-Start im Dezember ausgehe oder davon, dass im Jahr 2020 überhaupt keine Spiele mehr ausgetragen werden – wobei Letzteres deutlich wahrscheinlicher ist.

Eine Entscheidung trifft womöglich schon die Politik, am Montag beratschlagen die Landesregierungen mit der Bundesregierung, wie es mit dem „Lockdown light“ weitergeht. Bleibt der Trainingsbetrieb verboten, sind Pflichtspiele in diesem Jahr kaum mehr vorstellbar.

„Wir brauchen ja erstmal einen Trainingsbetrieb, bevor wir wieder in den Spielbetrieb einsteigen können“, sagt Schnieders.

Re-Start der Saison wäre erst am dritten Advent möglich

Selbst wenn die aktuelle Coronaschutzverordnung Ende des Monats ausläuft – der Spieltag am 6. Dezember würde wohl trotzdem abgesetzt, um den Mannschaften eine angemessene Vorbereitungszeit zu ermöglichen.

Damit blieben noch der dritte und vierte Adventssonntag für Spiele vor Weihnachten. „Wir haben bis zum 30. Juni 2021 Zeit“, meint Schnieders, „ich weiß nicht, ob ein oder zwei Spieltage im Dezember da den Unterschied machen.“

Wichtiger als der Spielbetrieb ist, Jugendtraining zu ermöglichen

Vor allem will der Verband sich aber für einen Trainingsbetrieb für Kinder und Jugendliche einsetzen. Schnieders: „Ich halte es für sinnvoller, dass Kinder draußen auf dem Platz sind, als zusammen drinnen zu sitzen und Playstation zu spielen.“

Nach den Entscheidungen am Montag kann der Verband konkreter planen, wie es mit der Saison weitergeht. Dann könnte zum Beispiel eine Verschiebung des Transferfensters Thema werden oder in letzter Konsequenz auch ein Saisonabbruch bzw. eine Verkürzung der Spielzeit nur auf die Hinrunde.

