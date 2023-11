Letzter? Woran der Herner EV die Icefighters Leipzig misst

Kämpferisch starke Einheit gegen Erfurt: 1:0 hat der Herner EV sein letztes Spiel vor der Länderspielpause gegen die Black Dragons gewonnen. In der Eishockey-Oberliga Nord haben die Miners am Freitag die Icefighters Leipzig zu Gast.

Herne. Der Herner EV empfängt die Icefighters – die sind Letzter, aber für Miners-Trainer Stolikowski zählen andere Faktoren für die Freitags-Partie.

Zum zweiten Mal in der laufenden Saison sind an diesem Freitag um 20 Uhr die Icefighters Leipzig zu Gast beim Herner EV. Am Sonntag geht es für die Miners zu den Hammer Eisbären (Beginn 18.30 Uhr).

Das erste Duell mit den Sachsen am Gysenberg entschied das Team von Trainer Tobias Stolikowski erst vor drei Wochen relativ problemlos mit 5:2 für sich. Seinerzeit war die Mannschaft von Chefcoach Frank Fischöder noch sieglos, aber das hat sich inzwischen geändert. Gegen die Hannover Indians gab es den ersten Saisonerfolg, und der fiel mit 5:0 auch noch ziemlich deutlich aus.

Herner EV bringt sein Potenzial vor der Länderspielpause aufs Eis

An diesem Ergebnis will Tobias Stolikowski den Tabellenletzten auch messen: „Leipzig spielt noch unter seinen Möglichkeiten. Aber wir wissen genau, dass es eine gute Mannschaft ist.“ Das Potenzial seines eigenen Teams kam erstmals vor der Länderspielpause richtig zur Geltung, als in Tilburg und gegen Erfurt mit bedingungslosem kämpferischen Einsatz trotz einiger Ausfälle zum ersten Mal in dieser Saison vier Punkte an einem Wochenende eingefahren werden konnten.

An diese Einstellung wollen die Grün-Weiß-Roten anknüpfen, obwohl sich die personelle Situation nur leicht gebessert hat. Stephané Döring (Zähne) und Oto Jeschke (Adduktoren) fallen weiterhin aus, Nils Liesegang fehlt immer noch krankheitsbedingt. Hinter dem Einsatz von Justus Meyl steht ein Fragezeichen, zudem muss der gesperrte Marlon Polter an den beiden nächsten Wochenenden pausieren. Juuso Rajala steht dagegen ebenso wieder im Kader wie Colin Jacobs. Am Freitag stehen auch die Iserlohner Förderlizenzspieler Lukas Jung, Benedikt Bürgelt, Jegors Kalnins und erstmals Dean Döge als Ersatztorhüter zur Verfügung.

Große Bedeutung für die „special teams“

Große Bedeutung misst Tobias Stolikowski weiterhin den „special teams“ zu. Nach großen Problemen in den ersten Wochen der Saison ist der HEV inzwischen zum stärksten Powerplay-Team der Oberliga Nord geworden, im Unterzahl-Ranking stehen die Miners auf Rang vier. In der Fairplay-Wertung belegt man allerdings mit fünf großen und den meisten kleinen Strafen der Liga den letzten Platz.

Auch in Hamm will der HEV punkten. „Tabellarisch liegt noch alles nah beieinander, aber die Eisbären haben eine richtig gute Truppe“, so der Herner Trainer. Im Saisoneröffnungsspiel behielt sein Team gegen die Eisbären erst nach Verlängerung die Oberhand, wobei die Gäste nur mit einem Kontingentspieler antraten. In Hamm hofft man, dass mit Chris Schutz der Topscorer der letzten Jahre nach langer Verletzungspause am Wochenende sein Comeback feiern kann.

