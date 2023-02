Krombacher-Kreispokal Herne: Das sind die Halbfinalspiele

„Pokalkracher“: Der SV Wanne 11 (in den schwarzen Trikots) setzte sich im Halbfinale des Krombacher-Kreispokalwettbewerbs des Fußballkreises Herne im Duell zweier Landesligisten bei der SpVgg Horsthausen (in Blau-Weiß) durch.

Herne/Wanne-Eickel. Der Titelverteidiger ist bereits ausgeschieden, der Nachfolger des FC Castrop als Kreispokalsieger wird gesucht. Das sind die Halbfinalspiele.

Der Fußball-Bezirksligist FC Castrop-Rauxel hatte im Mai des vergangenen Jahres den Krombacher-Kreispokal durch einen 3:0-Erfolg im Finale über Landesligist Firtinaspor Herne gewonnen. Die Such nach dem Nachfolger läuft. Der Titelverteidiger ist in dieser Saison in Runde drei/Achtelfinale durch eine 5:6-Niederlage nach Elfmeterschießen beim FC Frohlinde ausgeschieden.

Nachdem als letztes der vier Teams der DSC Wanne-Eickel durch einen 3:1-Erfolg beim A-Kreisligisten VFB Habinghorst das Halbfinale erreicht hatte, stehen nun auch die beiden Paarungen fest, in denen die beiden Endspielteilnehmer ermittelt werden. Beide Partien sind bis zum 2. April auszutragen und bisher noch nicht terminiert.

Wanner Derby im Halbfinale: SV Wanne 11 - DSC Wanne-Eickel

Westfalenligist SV Sodingen hat hierbei gegen den Ligakonkurrenten SV Wacker Obercastrop Heimrecht, im zweiten Halbfinalspiel kommt es zum Wanner Derby: Landesligist SV Wanne 11 empfängt das Westfalenligateam des DSC Wanne-Eickel.

Die Obercastroper waren durch einen klaren 5:0-Viertelfinalerfolg beim Westfalenligisten Westfalia Herne ins Halbfinale eingezogen. Der SV Sodingen, der im Achtelfinale das Derby beim Landesligisten Firtinaspor Herne mit 4:3 gewonnen hatte, hat durch ein 3:2 beim FC Frohlinde die Runde der letzten vier erreicht. Im Derby zweier Landesligisten setzte sich der SV Wanne 11 mit 3:1 bei der SpVgg Horsthausen durch.

Im Kreispokalwettbewerb Herne/Gelsenkirchen der Frauen sind die Halbfinalpartien gespielt. Landesligist SpVgg Horsthausen hat mit 5:0 beim Bezirksligisten VfL Grafenwald gewonnen. Endspielgegner sind die Bezirksliga-Fußballerinnen des FC Schalke 04, die ihre Halbfinalpartie bei Bezirksligist VfB Börnig 6:0 gewonnen hatten.

