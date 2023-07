Herne. Die erste Runde im Herner Kreispokal hat es in sich – nicht nur, weil einige der Favoriten direkt aufeinandertreffen. Nicht alle sind begeistert.

Am Donnerstagabend wurde im Vereinsheim der Sportvereinigung Horsthausen die erste Runde des Fußball-Kreispokals Herne/Castrop-Rauxel ausgelost. Und dabei kommt es direkt zu einigen richtigen Kracher-Partien. Unter anderem muss Auslosungs-Gastgeber Horsthausen beim Titelverteidiger SV Wanne 11 antreten, Westfalia Herne erwartet den SV Sodingen am Schloss Strünkede.

Besonders freudige Gesichter konnte man nach der Auslosung weder bei der Sportvereinigung Horsthausen, noch beim SV Wanne 11 erblicken. „Es ist natürlich eine ganz schwierige Aufgabe. Und dann auch noch direkt in der ersten Runde. Es hätte auch ein einfacheres Los getan“, lacht Pascal Ludwig. Das Vorstandsmitglied der 11-er freut sich mit seinem Verein zwar auf das Heimspiel gegen den Neu-Westfalenligisten, sieht dabei die Sportvereinigung jedoch leicht favorisiert. „Dennoch ist es wieder eine sehr interessante Begegnung, die sicherlich erneut vor einer großen Kulisse stattfinden wird“, so Ludwig weiter.

Kreispokal: Wanne 11 und Horsthausen sehen sich wieder

Das letzte Aufeinandertreffen beider Mannschaften im Kreispokal ist dabei noch gar nicht lange her. Anfang Januar dieses Jahres setzten sich die 11-er mit 3:1 in Horsthausen durch, zogen durch den Erfolg ins Halbfinale ein und sicherten sich am Ende, an gleicher Stelle, dann auch den Kreispokalsieg im Elfmeterschießen gegen Wacker Obercastrop.

Für den neuen SpVgg-Co-Trainer Latif Boudhan ist es zudem ein direktes Wiedersehen mit seiner alten Mannschaft. Zum Vorbereitungsbeginn 2023/24 wechselte der Defensivspieler von der Hauptstraße zurück nach Horsthausen, hing die Schuhe an den Nagel und unterstützt seitdem Marc Gerresheim in der Trainer-Arbeit. „Das ist in der ersten Runde direkt eine Partie mit Finalpotential“, sagt er. „Wir werden dadurch im Pokal sofort richtig gefordert und nehmen die Auslosung natürlich gerne an“, freut sich Latif Boudhan auf das Spiel.

Hayrettin Celik (Trainer SC Westfalia Herne). Foto: Jonas Richter / FUNKE Foto Services

Das zweite „Kracher-Duell“ im Stadtgebiet ist die Partie zwischen Westfalia Herne und dem SV Sodingen. Vielleicht hatten die beiden Trainer Hayrettin Celik und Thomas Stillitano bei der Planung ihrer Saison-Vorbereitung schon eine kleine Vorahnung, denn beide Teams haben sich für Sonntag, 6. August, um 15.30 Uhr, eigentlich zur Saison-Generalprobe am Schloss Strünkede verabredet. Ob die Teams aus dem Testspiel nun direkt ein Pflichtspiel machen werden, konnten beide jedoch noch nicht abschließend sagen.

Sportfreunde Wanne auf Asche beim SC Constantin

Westfalenligist DSC Wanne-Eickel ist klarer Favorit beim C-Ligisten SuS Pöppinghausen und wird laut Coach Pascal Beilfuß „nichts anbrennen lassen wollen“. Landesligist Sportfreunde Wanne fährt auf die Asche zum SC Constantin. „Wir treffen auf einen befreundeten Verein, haben Heimspiel und freuen uns auf einen großen Pokalfight. Viel besser hätte es uns nicht treffen können“, sagt SCC-Vorstand Dirk Bosel.

Bezirksligist SG Herne 70 muss bei der neuen Spielgemeinschaft SG Arminia Holsterhausen/Stephanus antreten, RWT Herne spielt beim B-Ligisten RSV Wanne, Bezirksliga-Aufsteiger BV Herne-Süd ist zu Gast „Am Alten Hof“ beim SC Röhlinghausen und Firtinaspor ist bei Eintracht Ickern gefordert. Zudem gibt es nach langer Zeit wieder ein Derby im Stadtteil Börnig. Blau-Weiß, mittlerweile C-Ligist, erwartet als klarer Außenseiter den Nachbarn VfB.

Alle Spiele:

SV Fortuna - SF Habinghorst/D.

DJK Wanne 88 - FC Frohlinde

SuS Pöppinghausen - DSC Wanne-Eickel

FC Herne 57 - DJK Falkenhorst

SC Constantin - SF Wanne

SC Röhlinghausen - BV Herne-Süd

FC Castrop-Rauxel - Wacker Obercastrop

SG Castrop - FC Marokko

VfR Rauxel - BG Schwerin

Wanne 11 - SpVgg Horsthausen

SV BW Börnig - VfB Börnig

Spvg. Holsterhausen/Stephanus . Herne 70

SC Pantringshof - Zonguldakspor

ESV Herne - ASC Leone

Spvg. Röhlingahausen - VfB Habinghorst

RSV Wanne - RWT Herne

Eintracht Ickern - Firtinaspor

Emscher Crange - SV Holsterhausen

ETuS Wanne - SuS Merklinde

SC Westfalia - SV Sodingen

Freilose: VfL Herne, SG Arm. Ickern/Victoria, RSV Holthausen

WAZ-Lokalsport aus Herne und Wanne-Eickel im Netz

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herne Wanne-Eickel