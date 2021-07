Horsthausen und Obercastrop standen sich gerade erst im Test gegenüber – die Herner siegten 5:1. Im Pokal kommt es an gleicher Stelle zum Wiedersehen.

Fußball Kreispokal Herne: Westfalia auf Asche, Hammer in Horsthausen

Herne. Die erste Runde im Fußball-Kreispokal Herne & Castrop-Rauxel ist ausgelost – mit einigen mehr als interessanten Paarungen.

Der erste Runde im Fußball-Kreispokal Herne & Castrop-Rauxel steht fest: Die Auslosung am Donnerstagabend ergab für die SpVgg Horsthausen ein richtiges Topspiel. Westfalenligist Wacker Obercastrop kommt in der ersten Runde ans Sportzentrum, genau wie bereits Freitagabend zum Testspiel (5:1 für SpVgg Horsthausen).

„Wir wollen für Wacker der absolut beste Gegner sein, den sie hätten bekommen können“, blickt SpVgg-Trainer Marc Gerresheim auf das Spiel voraus. „Wir nehmen wie es kommt. Und wenn es in Runde eins der Titelverteidiger ist, dann freuen wir uns darauf“, so Gerresheim weiter. Obercastrop hatte den Kreispokal 2019/20 für sich entschieden, in der letzten Saison wurde der Wettbewerb, genau wie die Saison, abgebrochen.

Auf den höchstklassigen Verein im Rennen um den Pokal und einen Platz im Westfalenpokal, den SC Westfalia, wartet dagegen eine undankbare Aufgabe: ein Auswärtsspiel auf Asche bei Kreisligist Zonguldakspor.

Die erste Runde im Überblick:

Zonguldakspor Bickern - Westfalia Herne

BW Börnig - RSV Holthausen

BV Herne-Süd - SG Castrop-Rauxel

RSV Wanne - VfR Rauxel

SV Holsterhausen - SG Herne 70

SuS Merklinde - DSC Wanne-Eickel

VfL Herne - VfB Habinghorst

FC Herne 57 - FC Castrop

Spvg. Röhlinghausen - FC Marokko

Sportfreunde Wanne - SV Sodingen

SC Röhlinghausen - ETuS Wanne 28

ASC Leone - FC Frohlinde

Trabzonspor - Eintracht Ickern

DJK Wanne 88 - SG Stephanus

RWT Herne - SV Wanne 11

Emscher Crange - Arminia Ickern

SC Constantin - BG Schwerin

ESV Herne - SuS Pöppinghausen

SpVgg Horsthausen - Wacker Obercastrop

Arminia Sodingen – VfB Börnig

SV Fortuna Herne - SG SF Victoria Habinghorst/Dingen

Freilose: SC Pantringshof, Firtinaspor Herne, DJK Falkenhorst, Spvg. Arminia Holsterhausen

Die erste Runde des Kreispokals 2021/22 muss bis Sonntag, 22. August gespielt werden.

