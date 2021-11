Fußball Kreispokal Kreispokal Herne: Wanner Derby bei ETuS, DSC in Horsthausen

Herne / Wanne-Eickel. Im Viertelfinale des Herner Kreispokals gibt es eine Neuauflage des Halbfinals aus 2019. Zwei Duelle scheinen klar – zwei nicht so sehr.

Acht Mannschaften sind noch im Rennen im Fußball-Kreispokal Herne/Castrop-Rauxel, aber einige der Topfavoriten sind schon raus, darunter auch vier der letzten fünf Titelträger: Sowohl der SV Sodingen (Sieger 2015), SV Wanne 11 (Sieger 2016), SC Westfalia Herne (Sieger 2017 und 2018) und Wacker Obercastrop (Sieger 2020) haben es nicht in die Runde der letzten acht geschafft – nur der Sieger von 2019 ist noch dabei, der DSC Wanne-Eickel.

Der trifft nun in der Neuauflage des Halbfinals aus 2019 auf die SpVgg Horsthausen. Horsthausen warf bislang unter anderem Westfalenligist Obercastrop und Westfalia-Herne-Bezwinger BG Schwerin (Bezirksliga) aus dem Wettbewerb, kann sich nun für die Halbfinal-Niederlage 2019 revanchieren, damals gewann der DSC 1:0 in Horsthausen. Das Spiel ist für kommenden Donnerstag, 18. November, 19.15 Uhr terminiert.

Kreispokal Herne: Firtinaspor ist klarer Favorit, BV Süd Außenseiter

Rein von der Ligenzugehörigkeit sind der DSC und Horsthausen, beide gehören in der Westfalen- bzw. Landesliga zu den besseren Teams, die Topfavoriten. Einer der beiden wird aber ausscheiden – ein Schicksal, das den zweiten Landesligisten im Wettbewerb wohl kaum treffen dürfte. Firtinaspor Herne muss zur SG Habinghorst/Dingden. Die Firtinen können sich an diesem Wochenende direkt einen Eindruck vom Gegner verschaffen, denn Firtinas Zweite tritt zum Kellerduell der Kreisliga A bei der Castrop-Rauxeler Spielgemeinschaft an.

In der Bezirksliga sind die SPortfreunde Wanne bislang nicht zu stoppen (elf Spiele, zehn Siege, ein Unentschieden). Kann ETuS Wanne das auf Asche ändern? Foto: Alexa Kuszlik / FUNKE Foto Services

Umgekehrte Rollen im Städteduell zwischen Herne und Castrop-Rauxel gibt es an der Südstraße: Der BV Herne-Süd bekommt es als ambitionierter A-Ligist mit Bezirksligist FC Castrop-Rauxel zu tun. Dass die Süder es mit Castroper Bezirksligisten aufnehmen können, haben sie in Runde eins gezeigt, als sie die SG Castrop-Rauxel mit 4:0 aus dem Pokal warfen.

Wanne-Eickel: Sportfreunde müssen zu Nachbar ETuS

Zum Duell A-Liga gegen Bezirksliga kommt es auch in Wanne: ETuS empfängt die Sportfreunde. Nicht mal zwei Kilometer trennen die Plätze der beiden, die Favoritenrolle ist aber klar: Die SF Wanne-Eickel haben im laufenden Wettbewerb unter anderem Westfalenligist SV Sodingen ausgeschaltet und stehen auf Rang eins der Bezirksliga. Das Spiel auf dem Platz an der Franzstraße ist für Dienstag, 23. November, 19 Uhr angesetzt. Für die Spiele von Firtinaspor und Herne-Süd gibt es noch keinen Termin. (phz)

Kreispokal Herne: Das Viertelfinale im Überblick

SpVgg Horsthausen - DSC Wanne-Eickel (18. November, 19.15 Uhr)

ETuS Wanne - Sportfreunde Wanne-Eickel (23. November, 19 Uhr)

SG SF Victoria Habinghorst/Dingden - Firtinaspor Herne

BV Herne-Süd - FC Castrop-Rauxel

