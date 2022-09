Kreispokal Herne: VfB Börnig fordert den SC Westfalia

Herne/Wanne-Eickel. In dieser Woche wird die 2. Kreispokal-Runde abgeschlossen. Dienstag trifft zunächst der VfB Börnig auf Westfalia Herne. Die Spiele im Überblick.

Sechs Begegnungen stehen noch aus in der zweiten Runde des Krombacher-Kreispokalwettbewerbs, sie werden allesamt in dieser Woche ausgetragen.

Eine Partie findet statt ohne Beteiligung aus Herne/Wanne-Eickel, wenn der FC Castrop-Rauxel am Mittwoch auf die SG Castrop-Rauxel trifft.

VfB Börnig - Westfalia Herne (Di., 19 Uhr, Schadeburg). Der nächste A-Ligist, der auf den Oberliga-Absteiger trifft. Die Börniger haben am Sonntag beim VfB Habinghorst eine 1:4-Niederlage hinnehmen müssen. Die Westfalia hat ihr Westfalenliga-Spiel beim SC Neheim mit 0:4 verloren und sich von Trainer Patrick Knieps und Co-Trainer Marc Duic getrennt.

Sportvorstand Michele Di Bari übernimmt das Team zunächst einmal an diesem Kreispokalabend: „Wer fit ist, gehört zum Kader, den Rest sehen wir dann“, sagt er. In Runde eins hatte sich die Westfalia 2:1 beim BV Herne-Süd durchgesetzt.

SpVg BG Schwerin - Firtinaspor Herne (Mi., 19.30 Uhr). Der Landesligist tritt beim Bezirksligisten an. Die Schweriner waren zuletzt in ihrer Spielklasse gut in Form, belegen nach ihrem 2:1-Auswärtssieg bei der DJK BW Huckarde Platz vier. Firtina unterlag zuletzt beim Tabellenführer Hombrucher SV mit 1:3 und hofft nach bisher einem Sieg in der Landesliga wieder auf ein Erfolgserlebnis.

VfL Herne - FC Frohlinde (Do., 19 Uhr, Kreftenscheerstraße). Der C-Kreisligist ist Außenseiter gegen das Landesliga-Team aus Castrop.

SuS Merklinde - SV Sodingen (Do., 19.30 Uhr). Nur ein Punkt aus den letzten fünf Landesliga-Spielen: Auch für den SVS ist es wieder Zeit für ein Erfolgserlebnis. Merklinde ist Elfter in der Kreisliga A.

ESV Herne - SpVgg Horsthausen (Fr., 19 Uhr, Stadtgarten). Noch ein Spiel mit klarer Rollenverteilung: Der C-Ligist ESV erwartet den Tabellendritten der Landesliga 3.

