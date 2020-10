Drei weitere Partien wurden am Mittwochabend im Fußball-Kreispokal Herne 2020/2021 ausgetragen. Landesliga-Tabellenführer SpVgg Horsthausen setzte sich ohne Probleme mit 8:0 bei der SG Stephanus durch. Der RSV Wanne gewann im B-Liga Duell nach Elfmeterschießen mit 6:5 gegen TSK Herne. Im internen Kreisliga C-Duell siegte Emscher Crange mit 5:3 gegen SuS Pöppinghausen.

SpVgg Herne-Horsthausen zufrieden: „So muss man im Pokal auftreten“

Die Spvgg Horsthausen lässt der SG Stephanus keine Chance Die Spvgg Horsthausen lässt der SG Stephanus keine Chance Jan Jörg Griebsch, am Ball, spielt am Mittwoch, 14.10.2020, in Herne für die SpVgg Horsthausen. Im Kreispokal spielte die SG Stephanus gegen die SpVgg Horsthausen. Foto: Rainer Raffalski / FUNKE Foto Services Foto: Rainer Raffalski / FUNKE Foto Services

SG Stephanus - SpVgg Horsthausen 0:8 (0:5). „Das war eine ganz souveräne Leistung unserer jungen Mannschaft“, war SpVgg-Co-Trainer Jörg Haake nach dem souveränen 8:0-Erfolg beim B-Ligisten SG Stephanus. Vor dem Seitenwechsel sorgten Jan Griebsch, Fabian Gillner, André Bedersdorfer, Nico Cramer und Tim Sens schnell für klare Verhältnisse.

„Wir hatten drei Spieler aus der ehemaligen A-Jugend auf dem Platz. Alle waren sehr engagiert. Sie haben ihre Sache sehr gut gemacht“, so Jörg Haake weiter. Nach dem Seitenwechsel erhöhten die Stammkräfte Mahmud Siala, Marcel Schönherr und Steven Josifov auf 0:8. „Fairer Gegner, guter Schiri und eine wirklich sehr souveräne Leistung unserer Mannschaft. So muss man im Pokal auftreten“, bilanzierte Jörg Haake abschließend.

Raspo Wanne dreht das Spiel in den letzten Sekunden

RSV Wanne - TSK Herne 5:4 n.E. (2:2). Der RSV Wanne setzte sich im Kreisliga-B2-Duell gegen TSK Herne nach Elfmeterschießen durch. Zwar führten die Gäste nach 87 Spielminuten mit 0:2, doch Raspo kam in den letzten Spielminuten noch zum 2:2-Ausgleich.

Der letzte Treffer gelang den Gastgebern in der letzten Minute der Nachspielzeit. Im Elfmeterschießen trafen die Gastgeber viermal, TSK nur dreimal.

Emscher Crange und Pöppinghausen mit wildem Schlagabtausch

Emscher Crange - SuS Pöppinghausen 6:4 (3:3). Ein ganz wildes Spiel erlebten die Zuschauer an der Hauptstraße in Crange. Die Gäste führten mit 0:1 und mit 1:3, doch die Gastgeber konnten bis zur Pause ausgleichen. In der zweiten Halbzeit erzielte Emscher Crange dann sogar das 4:3 und in der Schlussphase das 5:3.

Kurz vor dem Schlusspfiff kamen die Gäste aus Castrop noch mal auf 5:4 heran, doch Philip Wassermann schoss Emscher Crange mit seinem vierten Treffer des Abends, in die zweite Runde des Kreispokals. Neben Wassermann erzielten Maximilian Bartolitsch und Ali Bousselmi jeweils einen Treffer.

Zwei Corona-Ausfälle und ein Nachholtermin

Die Partien zwischen dem FC Herne 57 und FC Frohlinde sowie zwischen der DJK Wanne-Eickel und Victoria Habinghorst, die ebenfalls für den Mittwochabend angesetzt waren, sind auf Grund von Corona- und Corona-Verdachtsfällen in jeweils einer der beteiligten Mannschaften abgesagt worden.

Das vor einer Woche abgesagte Spiel zwischen dem ESV Herne und der SpVgg Röhlinghausen wurde mittlerweile für den 28. Oktober (19.15 Uhr) neu terminiert.

