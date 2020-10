Zwei Spiele standen am Dienstagabend im Fußball-Kreispokal Herne in der ersten Runde an – zweimal gab es Favoritensiege.

Am Mittwoch steigen unter anderem die Herner Fußball-Schwergewichte SpVgg Horsthausen und SC Westfalia in den Wettbewerb ein. Lesen Sie hier die ausführlichen Vorberichte.

SC Constantin Herne macht beim 0:5 einen Schritt nach vorne

SC Constantin - Blau-Gelb Schwerin 0:5 (0:4). Gegen den Tabellensechsten der Bezirksliga standen die Connies schon früh auf verlorenem Posten und lagen bereits zur Pause mit 0:4 in Rückstand. Die Gäste aus Castrop wurden schnell ihrer Favoritenrolle gerecht und entschieden das Spiel durch zwei Doppelschläge in den Spielminuten 27 und 28 sowie 36 und 38.

In Hälfte zwei musste SCC-Keeper Benjamin Kreider dann nur noch einmal hinter sich greifen. „Nach der desolaten Leistung am letzten Wochenende in Röhlinghausen war dies aber zumindest im kämpferischen Bereich wieder ein Schritt in die richtige Richtung“, so SCC-Geschäftsführer Dirk Bosel.

C-Ligist VfL Herne verlangt RW Türkspor alles ab

VfL Herne - RWT Herne 1:2 (0:1). Durch einen umkämpften 2:1-Erfolg beim C-Ligisten VfL Herne ist Rot-Weiß Türkspor, immerhin Tabellenzweiter der Kreisliga A, in die zweite Runde des Kreispokals eingezogen. Die Gastgeber verkauften sich auf dem schwierigen Ascheplatz an der Kreftenscheerstraße sehr teuer und hielten die Partie über die kompletten 90 Minuten offen.

Oguzhan Kilic brachte die Gäste sechs Minuten vor dem Seitenwechsel zwar in Front, doch RWT konnte durch einen verwandelten Foulelfmeter von Cedric Spiza nach einer Stunde ausgleichen. 12 Minuten vor dem Ende schoss der gerade erst eingewechselte Oguzhan Türkoglu seine Mannschaft dann doch noch in die zweite Runde.

