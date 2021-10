Kreisliga B Herne: Topspiel eins von mehreren Platzduellen

Herne. Unter anderem empfängt RSV Holthausen das Team von Trabzonspor – schon vorher ist klar, dass in dem Spiel einiges an Brisanz steckt.

Das Topspiel des Herner Kreisliga B-Wochenendes steigt am Sonntag auf dem Sportplatz an der Bladenhorster Straße. Am achten Spieltag kommt es dort zum mit Spannung erwarteten Platzduell zwischen dem Gastgeber RSV Holthausen und Trabzonspor. Der RSV konnte seine bisherigen Spiele allesamt gewinnen und steht punktgleich mit der zweiten Mannschaft der Sportvereinigung Horsthausen an der Tabellenspitze der Gruppe eins.

Platznachbar Trabzonspor ist derzeit Tabellenvierter, hat aber auch noch eine Partie in der Hinterhand. Wie viel Brisanz in diesem Spiel steckt zeigt auch, dass für die Kreisliga B völlig unüblich, Linienrichter angesetzt wurden. Spielbeginn auf dem Ascheplatz ist um 15 Uhr. Die Horsthausen-Reserve spielt bereits um 12.45 Uhr bei der zweiten Mannschaft von Blau-Gelb Schwerin.

Kreisliga B Herne: Zwei Platzderbys in Gruppe zwei

Gleich zwei Platzderbys gibt es am Sonntag auch in der Gruppe zwei. An der Emscherstraße trifft der ASC Leone auf die dritte Mannschaft von Firtinaspor Herne. Am Sportzentrum Horsthausen erwartet die zweite Mannschaft von Fortuna Herne den Tabellenführer DJK Falkenhorst (beide 15 Uhr).

Die DJK führt die Tabelle derzeit mit einem Punkt Vorsprung auf die SpVgg Röhlinghausen an, die am zeitgleich im Topspiel der Gruppe beim Tabellendritten RSV Wanne gefordert ist. Bereits am Samstagabend (19 Uhr) treffen sich auf dem Kunstrasenplatz im Horststadion die Teams von Arminia Holsterhausen und der Reserve des SV Sodingen.

