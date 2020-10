Der FC Marokko Herne erlebte am fünften Spieltag in der Fußball-Kreisliga A ein aufregendes Comeback. Nach der 0:3-Tragödie im Spiel zuvor gegen Zonguldakspor Bickern setzte sich die Sabo-Elf in einem packenden Duell bei Sportfreunde Wanne-Eickel II mit 5:3 durch. Dabei hatte Marokko zur Pause bereits 2:0 geführt, später aber 2:3 zurückgelegen.

„Das war ein echter Hitchcock“, fasste Marokko-Chef Mustafa Mokhtari die wechselhafte Begegnung zusammen. In Führung liegend erwiesen sich die Herner nach dem Seitenwechsel an der Wilhelmstraße als völlig von der Rolle. Die Sportfreunde waren zur Stelle und rissen das Ruder herum. Allerdings wiederum nur vorübergehend.

Sali Sabo stellte um und ließ zusätzlich mit Rechtsverteidiger Issam Baidari angreifen. Dieser leitete schließlich mit seinem Ausgleich die erneute Wende ein. Am Ende hatte Marokko noch das Glück eines Wanner Eigentores zum Endstand. Der FC schob sich mit dem 5:3-Erfolg an die siebte Position nach vorne, die Sportfreunde rutschten ans Tabellenende zurück.

RWT mit Doppelschlag auf Platz zwei

Um eine Position auf Platz zwei verbesserte sich RW Türkspor - hinter dem erneut siegreichen Spitzenreiter BV Herne-Süd (5:1 gegen Eintracht Ickern). Zurecht hatte Serhat Hakan großen Respekt vor der Reserve des SV Wanne 11 geäußert. Am Ende reichte ihnen allerdings ein Doppelschlag (18./21.) von Yagcioglu und Yildiz zum 2:0-Auswärtssieg an der Hauptstraße.

Mit dem Erfolg überflügelte die Hakan-Elf den VfB Börnig (3.), dessen Spiel gegen Arminia Ickern abgesetzt wurde. VfB-Coach Jörg Kostrzewa handelte nach der Absage am Samstag schnell und verabredete spontan einen Testkick gegen CSV SF Bochum-Linden.

Börnig unterlag gegen den Bezirksligisten mit 1:2. Ebenso abgesetzt wurde die Liga-Begegnung zwischen der U23 des DSC Wanne-Eickel und Victoria Habinghorst. Die DSC-Reserve hat dafür ein Testspiel am heutigen Mittwoch (19 Uhr) eingestreut. Gegner ist Bezirksliga-Schlusslicht SG Herne 70.

Heimieische Aufsteiger verbuchen Positives

Positives war am Wochenende für beide heimischen Aufsteiger zu verbuchen. Während das spielfreie Team von Zonguldakspor passiv „erfolgreich“ war und ganz ohne Einsatz Platz vier verteidigen konnte, durfte ETuS Wanne erstmals nach dem Aufstieg jubeln.

Nach zuvor vier Niederlagen hintereinander behielt Wanne mit 3:2 die Oberhand im Duell mit Firtinaspor Herne II und ließ so zwei Kontrahenten in der Tabelle hinter sich. Zweimal lagen die Eisenbahner zurück, am Ende aber brachte Torjäger Yasin Ünal mit zwei Treffern die ersten Punkte unter Dach und Fach.

Alle aktuellen Artikel und Bilder zum Sport in Herne und Wanne-Eickel finden Sie hier