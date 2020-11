In der Spielpause sind die Jugendfußballer hier eine Szene aus dem A-Jugend-Bezirksligaderby zwischen dem SC Westfalia Herne (li. Alexander Zuk) und Firtinaspor Herne (Mi. Pauan Schiesy). Wenn es wieder weitergeht, sind die Nachwuchskicker ausschließlich in den Ligen am Ball, die Pokalwettbewerbe sind eingestellt.