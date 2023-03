Knapper Heimsieg: Wie sich FC Marokko auf Platz drei zittert

Herne/Wanne-Eickel. Der FC Marokko schlägt Habinghorst/Dingen 2:1. Spiele und Statistiken aus den Kreisligen A und B.

Das Ergebnis im Spitzenspiel zwischen Holsterhausen und Herne-Süd (2:0) hat auch die Konkurrenz in der Verfolgergruppe zufrieden zur Kenntnis genommen. Es bleibt damit weiterhin ein Fünfkampf um den Aufstieg. Während Börnig und Habinghorst spielfrei hatten, punktete sich der FC Marokko wieder etwas nach vorn. Der FC hofft zudem auf weitere Zähler am Grünen Tisch.

FC Marokko - SG SF Victoria Habinghorst/Dingen 2:1 (1:0). Der Heimsieg gegen den Tabellenvorletzten war zu verbuchen unter der Kategorie „noch mal gut gegangen“. Marokko hatte Ball und Gegner reibungsfrei laufen lassen und Ahmed Abdessamie auch schon für eine 2:0-Führung gesorgt. Doch weitere Top-Möglichkeiten ließen die Herner liegen. Währenddessen konnten die Gäste verkürzen und ließen die Herner so noch bis zur letzten Sekunde zittern.

Für den FC Marokko geht es rauf auf Rang drei

Mit dem knappen Heimsieg ging es für Marokko rauf auf Platz drei. Darüber hinaus erwartet der FCM nun auch noch ein Nachspiel der Süd-Partie vom vergangenen Spieltag. Ein Akteur der Süder sei nicht spielberechtigt gewesen, ist sich Trainer Mustafa Mokhtari sicher. „Wir warten deshalb auf die drei Punkte“, sagt er.

Sportfreunde Wanne-Eickel II - RSV Holthausen 5:4 (3:2). Torfestival an der Wilhelmstraße. Bei zuvor bereits wechselnden Führungen gelang es den Hausherren letztlich in der Nachspielzeit aus einem 3:4-Rückstand noch einen Heimsieg zu formen. Onur Yildiz und Tugay Isik trafen dort zum Last-Minute-Erfolg, mit dem die Wanne-Eickeler Sportfreunde-Reserve (6.) am RSV Holthausen (9.) in der Tabelle vorbeiziehen konnte.

Eintracht Ickern - DJK Falkenhorst 4:1 (0:1). Mit nur dreizehn Spielern im Kader konnte die DJK ihre zunächst erzielte Pausenführung in Ickern nicht bis ins Ziel verteidigen. Falkenhorst kassierte zunächst den Ausgleich, dann eine Ampelkarte und hatte so der Eintracht in der Schlussphase dann nichts mehr entgegenzusetzen.

SV Wanne 11 II - DSC Wanne-Eickel II. Erfolglos warteten Elfer und Schiedsrichter auf die Gästemannschaft. Der Tabellenletzte reiste nicht an, laut SV ohne vorab darüber informiert zu haben.

Fußball-Kreisliga A Herne

SF Wanne-E. II - RSV Holthausen 5:4 (3:2)

Tore: 0:1 (2./FE) Rupieper, 1:1 (6.) M. Celik, 2:1 (37.) Reis, 2:2 (38.) Kram, 3:2 (45.+2) M. Celik, 3:3 (67.) Rupieper, 3:4 (85.) Presciler, 4:4 (90.+1) O. Yildiz, 5:4 (90.+4) Isik.

SFW: Hawel; Akduman (88. Deliaci), A. Yildiz (74. Sentürk), Isik, S. Celik, Reis (82. O. Yildiz), Sarikaya (50. K. Yildiz), Derin, El-Houssaini, Golicki, M. Celik (77. Bentaj).

RSV: Schreiber; C. Geduttis, Karatag, Rupieper, Miller (34. P. Geduttis), Kalayci, Kram (55. Presciler), Korscheck, Aydin (46. Göksen), Demartis, Schicke (55. Dal Canton).

SV Holsterhausen - BV Herne-Süd 2:0 (2:0)

Tore: 1:0 (18.) Sagiroglou, 2:0 (45.+3 Eßer).

SVH: Luechtemeier; M. Wronowski, Boese, Urankar (70. Rohr), Erk (84. Bingöl), Schäfer, D. Wistuba (90.+5 Schmitter), N. Wistuba, K. Wronowski, Sagiroglou, Eßer (84. Karau).

Süd: Ratsch; Türkoglu, Sahin (54. Luzha), Civak (84. Bingöl), Dams, Fernau (60. Eren), Mosemann (90.+5 Sens), Eitner, Camara, Cagir, Kilic.

Eintracht Ickern - DJK Falkenhorst 4:1 (0:1)

Tore: 0:1 (17.) Bittar, 1:1 (48.), 2:1 (72.), 3:1 (78.), 4:1 (86.).

DJK: Gregor; Hupe, Lüking, Dursun, Eren, Zargah (70. Teymuroglu), Anwar, Bittar, Habib (46. Jovanovic), Beeking, Cakar.

FC Marokko - Habinghorst/Dingen 2:1 (1:0)

Tore: 1:0 (18./FE) Abdessamie, 2:0 (56.) Abdessamie, 2:1 (58.).

FCM: Khaloua; Mohib, Hatim, Tanto (20. Fannan), Khalfane (75. Sabrou), Aguenda, Abdessamie (74. Ait-Talab), Dangoury, Afakir (61. Bartal), Sbaa (75. El Machichi), Rahmouni.

SV Wanne 11 II - DSC Wanne-Eickel II –

(Nichtantritt Gast)

Fußball-Kreisliga B1 Herne

W. Obercastrop II – SpVgg Horsthausen II 2:3

Tore: 0:1, 0:2 Kleinhubbert (4., 48.), 0:3 A. Haake (55.), 1:3 (57.), 2:3 (75.).

SG Castrop II – RSV Holthausen II 1:2

Tore: 0:1 Eigentor (38.), 0:2 Siebler (83.), 1:2 (86.).

Fortuna Herne – VfR Rauxel 3:1

Tore: 1:0 (3.), 1:1 (77.), 2:1 Cimsit (83.), 3:1 (88.).

BG Schwerin II – Westfalia Herne II 4:0

Tore: 1:0 (5.), 2:0 (7.), 3:0 (12.), 4:0 (85.).

VfB Börnig II – VFB Habinghorst II 1:6

Tore: 0:1 (35.), 0:2 (42.), 0:3 (59.), 1:3 Ballmann (60.), 1:4 (71.), 1:5 (77.), 1:6 (78.).

FC Herne 57 – BV Herne-Süd II 3:1

Tore: 0:1 Stolfik (59.), 1:1 Leifels (81.), 2:1 Preisigke (85.), 3:1 Leifels (87.)

Firtinaspor III – SG/SF Hab.-Dingen II 2:3

Tore: 0:1 (36.), 0:2 (40.), 1:2 Kaba (65.), 2:2 Kural (69.), 2:3 (90.)

Fußball-Kreisliga B2 Herne

SV Holsterhausen II – SG Stephanus 3:3

Tore: 0:1 Ramadan (29.), 1:1 Schulten (53.), 1:2 Schmidt (56.), 1:3 Wilms (58.), 2:3, 3:3 Harbord (80., 82.).

RWT Herne II – Zonguldakspor 0:2

Tore: 0:1 Pirsig (22.), 0:2 Tohumcu (84.).

Firtinaspor II – SV Sodingen II 2:0

Tore: 1:0 Aydinli (85.), 2:0 Özdemir (90.).

SC Constantin – Arm. Holsterhausen 5:0

Tore: 1:0, 2:0, 4:0 S. Menrath (27., 47., 52.), 3:0 Lücking (49.), 5:0 Alder (79.).

DJK Wanne – W. Obercastrop III 4:4

Tore: 1:0 Sobisiak (4.), 2:0 Semert (8.), 3:0 Winkel (21.), 3:1 (34.), 3:2 (48.), 4:2 Rötz (52.), 4:3 (77.), 4:4 (83.).

RSV Wanne – SV Wanne 11 III 3:0

Tore: 1:0 (25.), 2:0 (72.), 3:0 (80.).

SpVgg Röhlinghausen – ASC Leone 1:3

Tore: 0:1 Liebel (18.), 0:2, 1:3 Siganov (73., 82.), 1:2 Panucci (80.).

