Daniela Löchter steuerte einen Zweisatz-Sieg zum klaren Erfolg des TC Parkhaus Wanne-Eickel über TP Bielefeld II in der Tennis-Westfalenliga der Frauen bei.

Tennis - WTV-Ligen Klassenerhalt: So erfüllen die TCP-Damen ihre Pflicht

Wanne-Eickel. Die Damen des TC Parkhaus Wanne-Eickel machen den Verbleib in der Westfalenliga perfekt. TCP-Herren 40 bezwingen Spitzenreiter Dortmund.

Pflicht erfüllt: Mit einem souveränen 6:0 über Schlusslicht TP Bielefeld II verabschiedeten sich die Tennisdamen des TC Parkhaus Wanne-Eickel aus der Westfalenligasaison und spielten auch den letzten noch fehlenden Punkt zum Klassenerhalt ein. Die Eickelerinnen gingen es seriös an, boten eine Topbesetzung auf und gestatteten dem überforderten Gast nicht einmal einen Satzgewinn. Nach Siegen von Mareike Köhler (6:1/6:4), Valerie Skyba (6:4/6:49, Daniela Löchter (6:1/6:1) und Simone Hensen (6:3/6:3) schenkte Bielefeld die Doppel ab.

In einem weiteren Westfalenligaspiel bewiesen die Herren 40, was bei einem etwas glücklicheren Saisonverlauf möglich gewesen wäre. Mit 5:1 bezwangen sie Spitzenreiter TC Eintracht Dortmund, der nun hoffen muss, dass RW Bad Laasphe in Bielefeld patzt. Sonst ist der Titel für Dortmund verloren. Für den TCP machten Mariusz Zielinski (6:4/6:1), Tobias Wessel (4:6/6:3/10:5), Timo Jogwer (7:5/6:4) und Frank Ehlert (6:2/6:1) alles klar.

Ihr Saisonziel, den Erhalt der Verbandsliga, hatten die Herren 40 II des TCP bereits erreicht. Zum Abschluss gelang ihnen ein klares 6:0 beim Schlusslicht THC Münster. Dagegen standen die Herren 40 II schon vor dem 0:6 gegen Meister SV Gosenbach als Verbandsliga-Absteiger fest.

