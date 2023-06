Junger Verteidiger: Das ist der nächste Neue beim Herner EV

Herne. Verteidiger Lion Stange wechselt aus Memmingen zum Gysenberg. Der 21-Jährige hat in Playoff-Duellen schon Erfahrung mit dem Herner EV gesammelt.

Der Herner EV hat seinen achten Neuzugang für die nächste Saison öffentlich gemacht. Der 21-jährige Lion Stange wechselt vom Süd-Oberligisten ECDC Memmingen nach Herne und ist damit der fünfte Verteidiger im Aufgebot von Miners-Trainer Tobias Stolikowski.

Während mit Christopher Kasten, Marcus Marsall, Denis Fominych und Robert Peleikis gleich vier ehemalige Herner in der kommenden Saison für die Indians aufs Eis gehen, ist Lion Stange der erste Spieler, der den umgekehrten Weg geht. Aus Süddeutschland stammt er aber nicht. Geboren in Buxtehude, begann der Abwehrspieler seine Laufbahn im Schülerteam des Hamburger SV, bevor 2016 der Wechsel zum Augsburger EV folgte.

112 Oberligaspiele für Memmingen, 4 Tore

In der Saison 2019/20 lief Lion Stange erstmals mit einer Förderlizenz für die Indians auf und gehörte in den letzten beiden Jahren fest zum Kader der Schwaben. Dort bestritt er insgesamt 112 Oberligaspiele und kam dabei auf vier Treffer und 13 Torbeteiligungen. Allerdings musste er in dieser Zeit auch mehrere Verletzungspausen einlegen. In der letzten Saison stand er in 35 Hauptrundenspielen auf dem Eis.

Die Hannibal-Arena kennt Stange bereits aus dem Playoff-Achtelfinale 2022, als ein geschwächtes HEV-Rumpfteam in drei Spielen am damaligen Süd-Vizemeister scheiterte: „Ich freue mich auf einen sehr gut organisierten Oberliga-Standort. Und auch auf die Fans, die ich 2022 in der ersten Playoff-Runde kennenlernen durfte.“

„Lion passt sehr gut zu uns und in unser Mannschaftsgefüge. Er ist topfit, trotz seiner noch jungen Jahre bereits sehr abgeklärt und wird uns im Spielaufbau helfen“, beschreibt Tobias Stolikowski seine neue Nummer 70. Noch in dieser Woche will der HEV einen weiteren Neuzugang bekannt geben.

