Jetzt gegen Topteams: Wie sich der Herner TC behaupten will

Herne. Die Pflichtaufgabe ist abgehakt, jetzt kommen die Topteams auf den Herner TC zu. Wie das Team mit kleiner Rotation dagegenhalten will.

Den Absteiger aus Düsseldorf haben sie am Mittwoch auch ersatzgeschwächt locker in die Schranken verwiesen, jetzt müssen Hernes Bundesliga-Basketballerinnen zeigen, ob sie auch den Topteams der 1. Toyota-DBBL gefährlich werden können. Bevor sie am 13. März die als Hauptrundensieger feststehenden Rheinland Lions empfangen, messen sich die Schützlinge von Marek Piotrowski und Predrag Stanojcic an diesem Sonntag ab 16 Uhr in der Sporthalle Wanne-Süd mit den Eisvögeln USC Freiburg.

Herner TC stellt sich auf einen hochmotivierten Gegner ein

Die Gäste aus dem Breisgau haben seit Monaten den zweiten Tabellenplatz inne, fest gebucht ist er aber noch nicht. Hinter ihnen lauert Meister Keltern, der zwar sechs Punkte weniger auf seinem Konto hat, aber noch vier Spiele austragen kann, während Freiburg nach der Partie in Herne nur noch Marburg zu Gast hat.

Mit einem Sieg gegen den HTC können die Eisvögel dank des gewonnenen direkten Vergleichs mit Keltern den zweiten Platz jedoch am Sonntag bereits festzurren. Von daher muss sich der HTC auf einen hoch motivierten Gegner einstellen. Und auf einen spielstarken sowieso.

Freiburg ein Favorit auf die Deutsche Meisterschaft

„Freiburg ist ein Topteam und ganz sicher einer der Favoriten auf die deutsche Meisterschaft“, äußert Piotrowski großen Respekt vor den Eisvögeln.

Dass sich deren Höhenflug in erster Linie durch den Glücksgriff erklärt, mit Shiori Yasuma die vielleicht beste Spielerin dieser Saison an die Dreisam gelockt zu haben, dieser oft geäußerten Ansicht schließt sich Hernes Headcoach nicht an. „Ich würde das nicht an einzelnen Spielerinnen festmachen, auch nicht an Yasuma“, sagt Piotrowski.

Weitere Berichte zum Herner TC

„Für mich ist die Arbeit von Harald Janson entscheidend, der ganz offenbar eine gute Verbindung zu den Spielerinnen hat und es geschafft hat, aus No-name-Ausländerinnen und vielen deutschen Talenten ein tolles Team zu formen.“

Und deshalb hat sich das mit den No-name-Ausländerinnen auch längst erledigt. Nicht nur der 1,61m kleine japanische Wirbelsturm Yasuma hat sich mit einem Schnitt von 18,6 Punkten und 6,4 Assists pro Spiel schnell einen Namen gemacht, auch die US-Girls Christa Reed (13,5) und Hannah Little (11,3) sowie die Serbin Andelina Radic (10) sind mit zweistelligen Punktzahlen und guten Statistiken ligaweit verhaltensauffällig geworden.

„Die Eisvögel spielen superschönen Basketball“

„Die Eisvögel spielen superschönen Basketball, sehr schnell und mit viel Herzblut. Die fighten und rennen und haben nicht umsonst die beste Offense der Liga“, schwärmt Piotrowski. „Es macht wirklich Spaß, denen zuzuschauen.“

Mit dem Zuschauen werden es die Hernerinnen am Sonntag aber nicht bewenden lassen. Auch sie werden alles reinwerfen, was sie an Energie und Leidenschaft aufbringen können. Mit Nicole Enabosi, Ola Makurat und Veronika Remenárová fehlen weiterhin drei bereits länger verletzte Optionen für die großen Positionen. Zuletzt in Hannover und auch gegen Düsseldorf haben die Hernerinnen jedoch bewiesen, dass sie auch mit kleiner Rotation standhalten können. „Aber wir stellen uns auf ein sehr schwieriges Spiel ein“, sagt Piotrowski.

Denn auch der HTC hat nichts zu verschenken. Momentan liegt er in einem ganz engen Feld auf Rang vier, und von diesem Platz würde er auch gern in die Playoffs starten. „Andere Mannschaften wie Hannover oder Osnabrück haben aber das leichtere Restprogramm“, findet der 62-Jährige. „Vielleicht reicht es ja trotzdem. Dazu müssen wir aber mindestens zwei der letzten drei Spiele gewinnen.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herne Wanne-Eickel