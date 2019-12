Herne. Der Jahreswechsel steht unmittelbar bevor, aber eine Begegnung steht für den Herner EV noch an: am Montag sind die Hannover Indians zu Gast.

Jahresabschluss für Herner EV gegen defensivstarke Indians

Als der Sonderzug mit Fans und Mannschaft des Herner EV am Sonntagmorgen gegen fünf Uhr in den Herner Bahnhof einrollte, hatte die Tour bei vielen Mitgereisten Spuren hinterlassen.

Schließlich war der grün-weiß-rote Tross über 18 Stunden unterwegs gewesen, unter anderem proviantiert mit 1500 Litern Bier und das entfaltet nach Siegen bekanntlich eine ganz besondere Geschmacksnote.

Mannschaft hält sich bei der Party im Zug zurück

Für die Mannschaft, die sich mit über 400 Fans auf die Schiene begeben hatte, ging es allerdings bei der gemeinsamen After-Game-Party mit gebotener Zurückhaltung an die Fässer.

Getreu der Devise „nach dem Spiel ist vor dem Spiel“ wurde der 6:4-Sieg bei den Saale Bulls vom Team mit gebremstem Schaum begossen – schließlich stand bereits am Sonntagabend die nächste Trainingseinheit vor dem Jahresabschluss am Montag zu Hause um 20 Uhr gegen die Hannover Indians auf dem Programm.

In Halle gelingt dem Herner EV der vierte Sieg in Folge

Dabei hatte sich die Mannschaft den Umtrunk mit den Fans durchaus verdient. Nach anfänglichen Defensivproblemen hatten die Gäste die Kontrolle übernommen und den vierten Sieg in Folge über die Zeit gerettet – allerdings gegen ersatzgeschwächte Bulls, denen zuletzt vor allem in der Abwehr die Spieler ausgegangen waren.

„Man muss Halle bei diesen vielen Verletzten auch mal Respekt zollen“, bescheinigte HEV-Coach Danny Albrecht auch dem Gegner eine starke Leistung, der sich trotz aller Widrigkeiten in den letzten Wochen bis auf den vierten Tabellenplatz vorgearbeitet hatte.

Leicht ansteigende Tendenz zeigen derzeit auch die Hannover Indians. Die lebten in dieser Saison allerdings vorwiegend von ihrer starken Defensive und konnten ihre Qualitäten im Angriff nicht immer aufs Eis bringen. Am ehesten noch am zweiten Weihnachtstag mit einem 6:1 in Leipzig – in einer Partie mit insgesamt 182 Strafminuten.