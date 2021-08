Herne. Eishockey-Zeit in Herne! In zehn Tagen, am 15.8. sind die Iserlohn Roosters zu Gast. Der HEV hofft auf tausend Fans. Alle Termine, alle Infos.

Zehn Tage sind es noch, dann ist es endlich so weit: Der Herner Eissportverein bestreitet sein erstes Testspiel in eigener Halle, es ist direkt ein Kracher: Das DEL-Team der Iserlohn Roosters ist zu Gast. Erstmals um Eishockey-Oberliga-Punkte geht es dann in eigener Halle gegen die Hannover Indians am 1. Oktober, am 26. September startet der HEV aber zunächst mit einem Auswärtsspiel bei den Black Dragons Erfurt.

Apropos Roosters, Indians und Dragons – auch der Herner EV heißt jetzt nicht mehr schlicht „Herner Eissportverein.“ Ab der neuen Saison geht der HEV unter der offiziellen Bezeichnung „Herner EV Miners“ an den Start. Ein Name mit Geschichte: Bereits der erste, der „alte“ HEV spielte in den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts mit diesem Namenszusatz. Die Gysenberger wollen damit ihre traditionelle Verbundenheit zum Bergbau und seinen Werten ab sofort wieder fest in ihrem Namen verankern.

Herner EV: „Miners“ als Chance für den Verein

Wie der Verein mitteilte, habe man seit Beginn der Corona-Pandemie im März 2020 eine Welle der Solidarität seiner Fans und Partner erlebt. Attribute wie Zusammengehörigkeit, Loyalität und Einsatzbereitschaft seien Werte, mit denen sich auch die Kumpel im Bergbau bis heute identifizieren. „Diesen Zusammenhalt und diese gelebte Kameradschaft wollen wir nun auch wieder fest in unserem Namen verankern“, erklärt Jürgen Schubert.

Der Geschäftsführer der Grün-Weiß-Roten betont, dass der Herner Eissportverein weiterhin der HEV bleiben wird. Einzig der Zusatz Miners sei neu. „Die Werte, für die wir seit Jahren stehen wie Zuverlässigkeit, Glaubwürdigkeit und Kontinuität sollen sich nun auch in unserem Namen widerspiegeln“, so Schubert weiter. Mit dem neuen Namenszusatz sollen wichtige Weichen für die Zukunft gestellt und die Professionalisierung auf allen Ebenen weiter vorangetrieben werden. Für die Miners ergäben sich zudem ganz neue Vermarktungsmöglichkeiten im Bereich des Sponsorings und Merchandising.

Die Miners: HEV-Kapitän Michel Ackers (l.), im neuen Trikot der Saison 21/22, mit Marcus Marsall, in einem alten Miners-Trikot. Foto: Max Schneider / Herner EV

Unter den Herner Fans wurde die Entscheidung in den sozialen Netzwerken kontrovers diskutiert. Zwar überwog die Zustimmung, aber es gab auch viele kritische Äußerungen. Und wie das Statement eines Facebook-Nutzers „Erinnert mich an Böttcher“ zu interpretieren ist, muss jeder, der den damaligen HEV-Präsidenten und seine Art der Amtsführung noch in Erinnerung hat, für sich selbst entscheiden.

Oberliga-Saisoneröffnung zwischen Hannover Indians und Hamburg

Miners gegen Black Dragons heißt es also, wenn die Saison am 26. September für die Grün-Weiß-Roten beginnt. Am 24. September findet in der Oberliga Nord lediglich das erstmalig ausgetragene Saison-Eröffnungsspiel zwischen den Indians und den Crocodiles Hamburg statt. Die anderen zwölf Vereine holen ihre Partien des ersten Spieltags am 12. November nach. An diesem Wochenende wird in Krefeld der Deutschland-Cup ausgetragen.

Zum ersten Testspiel und zur Saisoneröffnung erwartet der Herner EV am 15. August den DEL-Kooperationspartner Iserlohn Roosters in der Hannibal-Arena. Diese Partie soll die erste seit zehn Monaten vor Zuschauern sein. Nach aktuellem Stand rechnet der HEV mit einer Zulassung von 1000 Besuchern. Diese müssen den 3G-Status erfüllen – getestet maximal 24 Stunden vor dem Spiel, geimpft oder genesen. Dauerkarten- und Kumpelkartenbesitzer haben Vorkaufsrecht.

Für volle Hallen: Der August soll der Impfmonat sein

Mit Auslaufen der aktuellen Corona-Schutzverordnung am 26. August verlangt der Herner EV wie viele andere Profisportvereine ein Umdenken von der Politik.

„Unsere Fans haben uns großartig unterstützt und somit ist es für uns eine Selbstverständlichkeit, dass auch wir für sie einstehen“, so HEV-Geschäftsführer Jürgen Schubert und fordert die Aufhebung der Beschränkung für geimpfte, genesene und verantwortlich getestete Zuschauer. Auch die 7-Tage-Inzidenz dürfe dabei nicht mehr maßgeblich sein. Den Verantwortlichen sei bewusst, dass vor allem durch die schnelle Erhöhung der Impfquote eine Rückkehr in die Normalität gewährleistet wird. „Wir unterstützen daher die Impfaufforderung der Bundesregierung zu 100 Prozent und wollen gerne einen eigenen Beitrag leisten, um diese Quote zu erhöhen“, erklärt Jürgen Schubert in einer Mitteilung.

Angedacht sei, dass mit Beginn der Vorbereitungszeit der August als Impfmonat ausgerufen wird. Der Verein appelliert an seine ungeimpften Fans, sich der Impfkampagne anzuschließen. Soforttermine gibt es im Herner Impfzentrum direkt neben der Hannibal-Arena.

Eishockey-Oberliga Nord: Der Plan für die Saison 2021/22

Zunächst spielt die Oberliga Nord eine Doppelrunde. Danach geht es am 11., 13. und 15. März mit den Pre-Playoffs weiter.

Ab dem Achtelfinale (18./20./22./25. und 27. März) kommt es zur Verzahnung mit den besten Acht der Oberliga Süd. Das Viertelfinale wurde für den 1./3./5./8. und 10. April terminiert. Halbfinale: 12./14./16./18. und 20. April. Finale: 22./24./26. /29. April und 1. Mai.

Die Mannschaften auf den Plätzen 11 bis 14 der Oberliga Nord spielen am 11./13./18./ 20./25. und 27. März in einer Playdown-Runde im Modus jeder gegen jeden einen Absteiger in die Regionalliga aus.

Die Meister der Regionalligen Nord, Ost und West ermitteln in einer Einfachrunde einen Aufsteiger in die Oberliga Nord.

Eishockey-Oberliga Nord: Alle Termine der HEV-Miners

26.9.: Black Dragons Erfurt - HEV

1.10.: HEV - Hannover Indians

3.10.: Krefelder EV – HEV

8. 10.: Rostock Piranhas – HEV

10.10.: HEV – Icefighters Leipzig

15.10.: Herforder EV – HEV

17.10.: HEV – Moskitos Essen

22.10.: HEV – Hammer Eisbären

24.10.: Saale Bulls Halle – HEV

29.10.: HEV – Tilburg Trappers

31.10.: Crocodiles Hamburg – HEV

5.11.: Hannover Scorpions – HEV

7.11.: HEV – Hannover Scorpions

12.11.: HEV – EG Diez-Limburg

16.11.: Rostock Piranhas – HEV

19.11.: HEV – EG Diez-Limburg

21.11.: HEV – Black Dragons Erfurt

26.11.: Hannover Indians – HEV

28.11.: HEV – Krefelder EV

3.12.: HEV – Rostock Piranhas

5.12.: Icefighters Leipzig – HEV

10.12.: HEV – Herforder EV

12.12.: Moskitos Essen – HEV

17.12.: HEV – Saale Bulls Halle

19.12.: Hammer Eisbären – HEV

23.12.: Tilburg Trappers – HEV

26.12.: HEV – Crocodiles Hamburg

28.12.: EG Diez-Limburg – HEV

30.12.: Black Dragons Erfurt – HEV

2.1.: HEV – Hannover Indians

4.1.: Krefelder EV – HEV

7.1.: Herforder EV – HEV

9.1.: HEV – Moskitos Essen

14.1.: HEV – Hammer Eisbären

16.1.: Saale Bulls Halle – HEV

18.1.: HEV – Rostock Piranhas

21.1.: HEV – Tilburg Trappers

23.1.: Crocodiles Hamburg – HEV

28.1.: HEV – Hannover Scorpions

30.1.: Hannover Scorpions – HEV

4.2.: HEV – Black Dragons Erfurt

6.2.: EG Diez-Limburg – HEV

8.2.: HEV – Icefighters Leipzig

11.2.: Hannover Indians – HEV

18.2.: HEV – Krefelder EV

20.2.: Icefighters Leipzig – HEV

22.2.: HEV – Saale Bulls Halle

25.2.: Moskitos Essen – HEV

27.2.: HEV – Herforder EV

1.3.: Hammer Eisbären – HEV

4.3.: Tilburg Trappers – HEV

6.3.: HEV – Crocodiles Hamburg

Immer auf dem Laufenden bleiben: Hier kostenlos für den Herne-Sport-Newsletter der WAZ anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herne Wanne-Eickel