In Keltern: Welche Balance der Herner TC halten muss

Das letzte Hauptrundenspiel in der Basketball-Bundesliga der Frauen steht an: Der Herner TC (vorn am Ball Kristina Topuzovic) ist in der DBBL bei den Rutronik Stars Keltern zu Gast.

Herne. Im letzten Spiel der Hauptrunde tritt der Herner TC bei Topfavorit Keltern an. Was der HTC aus dieser Partie mitnehmen will.

Seit letzter Woche steht fest, dass der Herner TC die Hauptrunde der Toyota Damen Basketball Bundesliga (1. DBBL) auf Platz drei beendet. Das Ergebnis des abschließenden Spiels beim Zweitplatzierten, den Rutronik Stars Keltern, an diesem Sonntag ab 16 Uhr kann daran nichts mehr ändern.

Als Lustreise begreifen die Herner Frauen die Tour ins Badische jedoch nicht. Schließlich geht es darum, im Flow zu bleiben, weiteres Selbstvertrauen für die in zwei Wochen beginnenden Playoffs zu tanken – und dabei das Risiko von Verletzungen zu minimieren.

Herner TC will Balance halten, fürs Kelterner Team ist es ein Spagat

Die Balance zwischen diesen beiden Polen zu halten, ist auch das Bestreben von Marek Piotrowski. „Als Sportler wollen wir versuchen, unseren besten Basketball zu spielen und streben den Sieg an. Aber mit einem Auge blicken wir auch auf die Playoffs, und dafür ist es wichtig, dass alle gesund bleiben“, sagt der Herner Headcoach.

Ein fast noch schwierigerer Spagat wird seinem Kelterner Kollegen Goran Lojo abverlangt. Einerseits müssen die Rutronik Stars gewinnen, weil ihnen im Falle eines Nördlinger Sieges über Spitzenreiter Hannover noch der Sprung auf Platz eins winkt; andererseits beginnt die wirkliche Titeljagd auch für die Sterne erst nach dem Herne-Spiel.

Am 18./19. März wollen sie sich beim Final Four in Osnabrück durchsetzen und dem Herner TC als DBBL-Pokalsieger nachfolgen, eine Woche später starten auch sie in die Playoffs um die deutsche Meisterschaft.

Rutronik Stars bieten einen exquisiten Kader auf

Titel zu holen, am besten beide, ist das erklärte Ziel der Sterne. Dafür hat Teammanager Dirk Steidl einen exquisiten Kader zusammengestellt und auf längerfristige Ausfälle sofort mit namhaften Nachverpflichtungen reagiert. So sind mit US-Centerin Stephanie Kostowicz, der Bulgarin Gergana Ivanova und der flinken Finnin Linda-Lotta Lehtoranta drei Spielerinnen dabei, die in der Hinrunde noch nicht für Keltern am Ball waren.

Als Volltreffer entpuppte sich vom ersten Tag an Stephanie Kostowicz, die mit 15 Punkten pro Spiel die interne Scorerliste anführt. Zusammen mit Krystal Vaughn (14), die beim Herner 73:71-Hinspielsieg für 26 Punkte traf, und Alexandria Kiss-Rusk (10,3/8,3 Rebounds) bildet sie ein Centerinnen-Trio, das in der Liga seinesgleichen sucht. Aber auch auf den übrigen Positionen hat Keltern einige Qualität zu bieten. Den Aufbau besorgt meist Nationalspielerin Alexandra Wilke (12,8), die auch mit einer Dreierquote von fast 50 Prozent glänzt, als Shooting Guard hat Adrienne Webb einen festen Platz in der Starting Five, und was die Flügelspielerinnen Rachel Arthur und Veronika Remenárova drauf haben, ist aus ihrer Herner Zeit noch gut bekannt.

Keltern ist in eigener Halle eine Macht

Gerade in der heimischen Speiterlinghalle sind die Sterne eine Macht. Alle vier Niederlagen dieser Saison haben sie auswärts bezogen, drei davon extrem knapp. Der einzige Ausreißer, ein 53:70 in Saarlouis, erklärte sich nicht zuletzt durch die Belastungen der EuroCup-Teilnahme. Die aber hat Keltern längst weggesteckt, und das bekamen die Gegner in der Liga zu spüren. Die letzten drei Spiele gewannen die Sterne mit 29, 25 und 22 Punkten Differenz, obwohl zuletzt Vaughn und Kostowicz angeschlagen fehlten. Beide Topscorerinnen stehen gegen Herne aber wieder im Kader.

Marek Piotrowski glaubt dennoch an eine Herner Chance. „Im Hinspiel war Keltern auch komplett, und wir haben nach vier Niederlagen unseren ersten Saisonsieg gefeiert“, blickt der 63-Jährige zurück. „Wir haben am Sonntag nichts zu verlieren und gehen gelassen an die Aufgabe heran.“

WAZ-Lokalsport aus Herne und Wanne-Eickel im Netz

