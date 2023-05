Güngör Kaya (Mi.) steht mit 25 Treffern für die SpVgg Horsthausen in der Fußball-Landesliga mit zwei weiteren Spielern ganz vorne in der Torjägerliste.

Fußball In der Fußball-Landesliga sind auch die Herner Torjäger vorn

Herne/Wanne-Eickel. In der Landesliga 3 stehen SV Wanne 11 und SpVgg Horsthausen weit oben in der Tabelle – und auch ihre Torjäger treffen am laufenden Band.

Das Spiel des DSC Wanne-Eickel gegen Türkspor Dortmund war auch das Aufeinandertreffen dreier Top-Torjäger der Westfalenliga 2. Und wie es sich gehört, trugen sich auch alle in die Torjägerliste ein. Mit seinen Saisontoren 16 und 17 steht DSC-Stürmer Xhino Kadiu zwar ganz gut da, gegen den Dreierpack von TSD-Angreifer Mateus Ajala Cardoniz und damit den Saisontoren 22 bis 24 konnte er nicht mithalten.

Anders sieht es da wiederum in der Landesliga aus. Dort stehen mit dem SV Wanne 11 und der SpVgg Horsthausen nicht nur zwei Teams weit oben in der Tabelle, sondern auch ihre Torjäger treffen am laufenden Band. Sei es Güngör Kaya (SpVgg), der dank seines 25. Saisontreffers um die Torjägerkrone kämpft. Oder Ali Al Hussein (Wanne), der beim 5:0 im Derby gegen Firtinaspor den Schlusspunkt setzte und bei 14 Saisontoren steht.

Durch die Rückzüge der SG SF Habinghorst/Dingden in der Kreisliga und FSM Gladbeck in der Bezirksliga wurden die Listen etwas durcheinandergewirbelt – allerdings ohne groß auf Herner und Wanner Torjäger Einfluss zu nehmen.

Torjäger der Fußball-Westfalenliga 2, 26. Spieltag

Mateus Cardoniz (Türkspor Dortmund) 24

Arif Et (BSV Schüren) 19

Xhino Kadiu (DSC Wanne-Eickel) 17

Dietrich Liskunov (FC Brünninghausen) 16

Alessandro Tomasello (Meinerzhagen) 16

Santiliano Braja (Türkspor Dortmund) 14

Dawid Ginczek (SC Obersprockhövel) 14

Justin Sarpong (Concordia Wiemelhausen) 14

Simon Struck (Westfalia Herne) 14

Florian Gondrum (FC Brünninghausen) 13

Kevin Holz (Wacker Obercastrop) 12

Bernie Lennemann (FC Lennestadt) 12

Elvis Shala (Wacker Obercastrop) 12

Kevin Brümmer (FC Brünninghausen) 11

Florian Friedrichs (FC Lennestadt) 11

Brightney Igbinadolor (SV Sodingen) 11

David Sdzuy (DSC Wanne-Eickel) 11

Patrick Dytko (SC Obersprockhövel) 10

Marvin Schulz (FC Lennestadt) 10

Julian Kaminski (SV Sodingen) 7

Orkun Koymali (Westfalia Herne) 6

David Schroven (SV Sodingen) 6

Torjäger der Fußball-Landesliga 3, 30. Spieltag

Güngor Kaya (SpVgg Horsthausen) 25

Marvin Schuster (Hombrucher SV) 25

Val-Leander Wettklo (Königsborner SV) 25

Dominik Hanemann (Sportfreunde Wanne) 18

Steven Josifov (SpVgg Horsthausen) 16

Maximilian Claus (SG Welper) 15

Yassir Mhani (Hombrucher SV) 15

Ali Al Hussein (SV Wanne 11) 14

Ramadan Ibrahim (SSV Buer) 14

Mahmud Siala (SpVgg Horsthausen) 14

Christo Galagoussis (SV Horst-Emscher) 13

Dennis Kruckow (Sportfreunde Wanne) 12



Torjäger der Fußball-Bezirksliga 9, 30. Spieltag

Philipp Müller (SV Vestia Disteln) 47

Justin Gruber (SV Vestia Disteln) 30

Yannick Goecke (SV Vestia Disteln) 25

Haris Imsirovic (SV GE-Hessler) 24

Lukas Tomanek (SV GE-Hessler) 24

Dominik Stukator (BV Rentfort) 22

Süleyman Demirci (Genclikspor) 20

Bünyamin Karagülmez (Erler SV) 20

Ahmed Bakare (FC Marl) 19

Rene Michen (DJK Wattenscheid) 19

Kamil Kokoschka (VfB Günnigfeld) 18

Gökhan Turan (FC Marl) 18

Soner Ünlü (Viktoria Resse) 15

Tobias Mauroff (SG Herne 70) 14

Timo Schmidt (SV Vestia Disteln) 14

Philipp Potratz (BV Rentfort) 13

Malik Yasin Özatas (RWT Herne) 13

Kim Völkel (FC Marl) 12

Omar Keito (SG Herne 70) 11

Marvin Scholz (Erler SV) 11

Marc-Daniel Ostermann (SG Herne 70) 10



Torjäger der Fußball-Kreisliga A Herne, 26. Spieltag

Joshua Eßer (SV Holsterhausen) 25

Murat Civak (BV Herne-Süd) 18

Justin Knasiak (VfB Börnig) 18

Kevin Tann (Arminia Ickern) 17

Timur Erk (SV Holsterhausen) 14

Christopher Rupieper (RSV Holthausen) 13

Timo Springwald (RSV Holthausen) 13

Tim Boeing (SuS Merklinde) 11

Ahmed Abdessamie (FC Marokko) 10

Timo Detroy (SuS Merklinde) 10

Cedric Geduttis (RSV Holthausen) 10

Aykut Kocabicak (BC Herne-Süd) 10

Bahadir Caliskan (Eintracht Ickern) 9

Mehmet Celik (SF Wanne II) 9

Tim Fernau (BV Herne-Süd) 9

Mohammed Rahmouni (FC Marokko) 9

