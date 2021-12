Basketball: 1. DBBL HTC will Lions überraschen: „Irgendwann verlieren sie auch“

Herne. Der Herner TC fährt zum souveränen Tabellenführer Rheinland Lions, eine schwierige Aufgabe. Wie die Basketballerinnen in die Partie gehen.

Schaffen es die Basketballerinnen des Herner TC, dem übermächtigen Aufsteiger die erste Niederlage in der 1. Bundesliga beizubringen?

Es gibt in der Szene durchaus einzelne Beobachter, die den HTC-Frauen an diesem Sonntag in Bergisch Gladbach (16 Uhr, Sporthalle Schulzentrum Herkenrath) einen Überraschungscoup gegen die Rheinland Lions zutrauen. Das Gros aber rechnet mit dem elften Seriensieg des souveränen Spitzenreiters. Und das aus guten Gründen.

Im Rheinland nämlich haben die Vereinsverantwortlichen einen Kader zusammengestellt, der auf nationaler Ebene seinesgleichen sucht. Spätestens als sie Mario Zurkowski, von 2014 bis 2016 Trainer der Herner WNBL--Mädchen, im Sommer des vergangenen Jahres von den GiroLive Panthers Osnabrück loseisten, war die Absicht offenkundig, in der einstigen Basketball-Hochburg nach langer Durststrecke endlich wieder ein Damenteam auf höchstem Niveau zu etablieren.

Herner TC: Rheinland Lions werden von einem Ex-Herner trainiert

Als „Mitgift“ brachte Zurkowski zwei Leistungsträgerinnen aus Osnabrück mit: Brianna Rollerson und Rowie Jongeling. Die physisch enorm starke US-Centerin und der Powerforward aus den Niederlanden waren entscheidend am Aufstieg der Panthers von der 2. DBBL bis in die erweiterte Spitzengruppe der 1. Liga und ins Pokalfinale beteiligt. Zudem wechselten zwei langjährige Nationalspielerinnen zum damaligen Zweitligisten: Defensivspezialistin Birte Thimm und Romy Bär, die wohl beste deutsche Basketballerin der 2010-er Jahre, die zuvor lange Zeit in Frankreich gespielt hatte.

Folgerichtig machten die Lions unangefochten ihr Meisterstück und schafften den Sprung in die 1. Liga. Dass sie auch das Oberhaus schnellstmöglich aufmischen wollen, unterstrichen Zurkowski und Co. mit weiteren Neuverpflichtungen. Als neue Taktgeberin gewannen sie die 32-jährige Französin Joyce Cousseins-Smith, die sich mit starke Defense und Topstatistiken (15,1 Punkte, 44 Prozent Dreierquote) als Glücksgriff erwiesen hat. Ebenfalls aus Frankreich kam als „small forward“ die gebürtige US-Amerikanerin Taylor Wurtz-Purifoy, die bislang 17,1 Punkte pro Spiel aufgelegt hat.

HTC: Der Kader des Gegners ist stark besetzt

Weitere bekannte Neuzugänge der Rheinländerinnen sind die derzeit verletzte Pele Gianotti und Lisa Koop, die 1,97m große Ex-Nationalspielerin, die auch schon für den HTC aktiv war. Viel Qualität bringen auch die Belgierin Jienke de Leyn oder die Kroatin Andela Maric mit, so dass Zurkowski aus einem tiefen, extrem erfahrenen Kader schöpfen kann.

„Die Lions sind schon sehr, sehr gut aufgestellt“, findet auch Hernes Trainer Marek Piotrowski. „Viele Spielerinnen bringen Erfahrungen aus Euroleague oder Fiba-Cup mit. Die stehen nicht umsonst auf Platz eins, das ist keine Überraschung.“ Auch er selbst habe den Gegner weit vorn erwartet, „aber irgendwann verlieren sie auch.“

Dass es vielleicht an diesem Sonntag so weit ist, kann Piotrowski aber nur hoffen. „Wir schauen mal, ob wir mithalten können, und natürlich fahren wir dahin, um zu gewinnen. Aber wenn wir eine Chance haben wollen, müssen wir wirklich alles abrufen, was wir haben.“

Herner TC hat den Vertrag mit Cassandra Nofuente aufgelöst

Nicht mithelfen wird Pointguard Cassandra „Ceejay“ Nofuente. Der Vertrag mit der kanadischen Nationalspielerin wurde zum Ende November aufgelöst, sie ist bereits in ihre Heimat zurückgekehrt.

Der Spielaufbau bei den Hernerinnen liegt somit in den Händen der erst vor zwei Wochen verpflichteten Taylor Mingo und von Jelena Vucetic, die nach ihrer langen Verletzungspause immer besser in Schwung kommt.

