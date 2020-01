Horsthausen gegen DSC Wanne: Generalprobe mit Neuzugang

Für die Sportvereinigung Horsthausen ist es die Generalprobe vor dem Landesliga-Auftakt gegen den SV Horst-Emscher, der DSC Wanne-Eickel hat noch eine Woche länger Zeit, um sich auf seinen Start in der Westfalenliga vorzubereiten: Im Sportzentrum Horsthausen treffen die beiden am Sonntag um 15 Uhr mal wieder aufeinander.

Nachdem Horsthausen am vergangenen Wochenende bereits bekanntgab, dass der Großteil des aktuellen Kaders auch im kommenden Jahr am Sportzentrum spielt, haben nun auch Mittelfeldmotor Tim Kilian und Winter-Neuzugang Stephan Hornberger ihre Zusage für die Saison 2020/2021 gegeben.

Büscher kommt aus Hordel zur SpVgg Horsthausen

Zudem konnte Ulrich Kirchmeyer, der Sportliche Leiter der Blau-Weißen, noch einen neuen Spieler für die Rückrunde vermelden.

Innenverteidiger Andreas Büscher, der acht Jahre lang für die DJK TuS Hordel spielte, wechselt mit sofortiger Wirkung ans Sportzentrum und wird gegen den DSC seine Premiere feiern.

Andreas Büscher (weiß) spielte und grätschte acht Jahre lang für TuS Hordel – jetzt verstärkt er Horsthausen. Foto: Joachim Hänisch / FUNKE Foto Services

DSC verliert zu Hause gegen den ASC Dortmund mit 2:4

Das Team von Sebastian Westerhoff bestritt am Donnerstagabend ein weiteres Testspiel zuhause gegen den Oberligisten ASC Dortmund, das mit 2:4 (1:1) verloren ging.

„Wie in den anderen Partien vorher auch, waren wir mindestens auf Augenhöhe mit einer Oberliga-Mannschaft, wenn nicht sogar etwas besser. Meine Mannschaft hat fußballerisch ein gutes Spiel abgeliefert. Lösungen fußballerisch zu finden ist für mich immer sehr wichtig. Da ist meine Mannschaft auf einem guten Weg“, war DSC-Coach Sebastian Westerhoff mit der Leistung seines Teams zufrieden, auch wenn er etwas mit den vier Gegentoren haderte.

In der Defensive muss sich der DSC noch verbessern

„Vier Treffer sind einfach zu viel, vor allem weil wir alle Tore hätten verteidigen können. Es war nicht so, dass wir viermal sehr stark ausgespielt wurden. Wir hatten ein paar Stellungsfehler dabei“, so Sebastian Westerhoff weiter. Die beiden Tore für seine Mannschaft erzielte Rene Michen.

Der Offensivspieler traf nach einem Abpraller zum 1:1 (21.) und fünf Minuten vor dem Ende zum zwischenzeitlichen 2:3. Dabei wurde er von Marcel Wistuba optimal eingesetzt, spielte noch zwei Gegenspieler aus und vollendete mit einem platzierten Schuss.

DSC führt weiter Gespräche über Vertragsverlängerungen

Am Sonntag erwartet der junge Coach eine etwas andere Partie, als noch gegen die drei Oberligisten, gegen die der DSC bereits testete. „Die Spielweise von Horsthausen wird der Spielweise der Mannschaften in unserer Liga deutlich näher kommen. Demnach erwarte ich von meinem Team auch genau das, was wir auch in der Liga sehen wollen“, so Sebastian Westerhoff.

„Wir wollen das Spiel kontrollieren, gut Fußball spielen und unsere Chancen nutzen“, gibt Westerhoff die Marschroute aus.

Weitere Vertragsverlängerungen konnte der DSC-Trainer noch nicht bestätigen, aber man sei weiter in guten Gesprächen und wäre zuversichtlich, demnächst wieder etwas verkünden zu können.