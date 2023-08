Horsthausen brennt auf Westfalenpokal: Das planen die Herner

Herne. Der TuS Bövinghausen kommt nach Horsthausen, eine „extreme“ Mannschaft aus der Oberliga. Was Verein und Trainer für das Highlight-Spiel vorhaben.

Nach dem Westfalenliga-Aufstieg in der vergangenen Saison startet auch die Spielzeit 2023/24 für die Sportvereinigung Horsthausen direkt mit einem richtigen Highlight. Durch die Meisterschaft in der Landesliga qualifizierte Horsthausen sich für den Westfalenpokal und trifft dort am Freitagabend auf den Oberligisten TuS Bövinghausen, der mit dem ehemaligen Westfalia Herne-Coach Christian Knappmann in die „Arena Zum Urbanus“ kommt. Anstoß ist um 19.15 Uhr.

+++Wir zeigen die Partie SpVgg Horsthausen gegen den TuS Bövinghausen im Livestream. Alle Infos dazu und den Stream finden Sie hier: waz.de/horsthausen +++

„Der Verein und die Mannschaft haben sich dieses Spiel einfach verdient. Es ist ein Wettbewerb, an dem du nur teilnehmen darfst, wenn du etwas erreicht oder etwas gewonnen hast“, sagt Marc Gerresheim, der genau wie seine ganze Mannschaft voller Vorfreude ist.

SpVgg Horsthausen mit großem Selbstvertrauen

Horsthausen kann dabei mit großem Selbstvertrauen in das Duell mit dem Team aus der Oberliga Westfalen gehen. In der Vorbereitung auf die neue Westfalenliga-Saison gab es ausschließlich Siege, auch wenn die Gegner dabei maximal in der Westfalenliga zuhause waren. „Wir sind gut durch die Testspiele und die Zeit vor dem Saisonstart gekommen“, ist der SpVgg-Coach zufrieden mit dem aktuellen Leistungsstand. Einzig drei Verletzungen trüben etwas die positive Grundstimmung.

Christian Knappmann, Trainer des TuS Bövinghausen. Foto: Stefan Rittershaus / FUNKE Foto Services

Abwehrspieler und Leistungsträger Marvin Rupieper zog sich kurz vor Vorbereitungsstart einen Fußbruch zu, der schnelle Offensivakteur Marvin Pollesch musste am Knie operiert werden und auch Fabian Gillner fällt mit Kniebeschwerden aus. Dominik Meißner fehlt am Freitagabend ebenfalls. Er befindet sich im Urlaub.

TuS Bövinghausen hat sich im Sommer neu aufgestellt

Marc Gerresheim erwartet dabei einen „Top-Gegner“, der sich vor der neuen Saison jedoch in vielen Bereichen neu aufstellte. „Das ist schon die absolut höchste Amateurfußball-Klasse, die es gibt. Unter Oberliga-Erfahrung oder Ausbildung im Nachwuchsleistungzentrum geht da gar nichts“, erwartet der Horsthausen-Coach das allerhöchste Regal an Qualität. „Aber am Ende ist es für uns einfach eine Belohnung für das letzte Jahr und die gute Arbeit, die wir geleistet haben“, so Gerresheim weiter.

Für sein Team wird es darauf ankommen immer wieder Phasen im Spiel zu haben, die man selbst bestimmen kann. Horsthausen muss immer wieder Räume finden und diese bespielen, auch wenn Bövinghausen über die meiste Zeit der Partie den Ball haben wird. „Zudem wird es darauf ankommen wie wir verteidigen. Wir müssen so verteidigen, als ob es das Geilste ist, was es gibt“, umschreibt Marc Gerresheim.

Der Trainer hat sich einige Informationen über den TuS eingeholt und sich Bövinghausen auch live angesehen. Die Knappmann-Elf sei eine sehr „extreme“ Mannschaft in allen Bereichen. Sie verteidigt sehr hoch, sie ist sehr fleißig, presst den Gegner sehr früh und arbeitet sehr intensiv. „Aber darauf sind wir eingestellt und haben uns eigene Ideen überlegt“. Neben der Mannschaft freut sich auch der gesamte Verein auf den Kracher im Westfalenpokal. Neben extra aufgebauten Getränke- und Essensständen bietet die Sportvereinigung erstmalig auch weitere Sitzmöglichkeiten auf der Anlage an.

Westfalenpokal als großes Highlight für den Verein

Auf Grund der beschränkten Parkmöglichkeiten bittet Horsthausen möglichst um eine Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Für alle Fußballfans, die das Spiel nicht live sehen können, stellt die WAZ zudem einen kommentierten Livestream zur Verfügung.

„Der Verein hat sich richtig in Schale geschmissen. Das Drumherum stimmt, jetzt müssen beide Teams nur noch für ein tolles Spiel sorgen. Aber darum mache ich mir eigentlich keine Sorgen. Horsthausen brennt auf die Begegnung“, sagt Marc Gerresheim abschließend.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herne Wanne-Eickel