Westfalia Herne hat zehn von zwölf Oberliga-Spielen verloren, ist abgeschlagener Tabellenletzter. Trainer David Zajas holte seit seinem Amtsantritt einen Punkt aus vier Spielen; sowohl gegen Haltern als auch Paderborn kassierte sein Team Tore in der Nachspielzeit.

Herne. Westfalia Herne spielt besser, punktet aber nicht. Wie geht es weiter beim Schlusslicht? David Zajas gab nach dem Paderborn-Spiel Antworten.

Viertes Spiel, dritte Niederlage für Westfalia Hernes Trainer David Zajas. Gegen Paderborns U21 war der Herner Oberligist zwar mindestens ebenbürtig, unterlag aber durch ein Gegentor in der 93. Minute. Nach dem Spiel äußerte sich Zajas zu den Last-Minute-Gegentoren, zur Kaderplanung im Winter und zum Spiel in Meinerzhagen in einer Woche.